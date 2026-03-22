Crece la cantidad de choferes de aplicación: la búsqueda de un segundo ingreso en medio de la crisis

Desde la Asociación de Choferes de Aplicación advierten una "saturación" del servicio, que lleva a una sobreoferta en todo el país. “La mayoría está trabajando a pérdida", aseguran. La facturación promedio está calculada en $12 mil la hora. La crítica a la reforma laboral y el reclamo por un marco regulatorio para sostener la actividad.

"En los últimos tres meses realmente hubo una explosión” , "la mayoría, la verdad, que está trabajando a pérdida" y “la oferta está muy saturada” , son algunas de las expresiones formuladas a C5N desde la Asociación de Choferes de Aplicación (ACAURA) para describir una realidad económica actual bajo el gobierno de Javier Milei: cada vez más argentinos se vuelcan a trabajar de choferes de apps , ya sea como principal empleo porque fueron despedidos , o para obtener una segunda entrada de dinero e intentar llegar a fin mes .

El fenómeno en números es explosivo: se calcula que más de 100 mil personas se sumaron en el último año a brindar el servicio de transporte particular (en autos y motos), elevando el número final a más de medio millón de trabajadores en sus diferentes modalidades.

En este marco, Pablo León , titular de ACAURA, describió la situación como " compleja ". “Están los trabajadores full time, que hoy son una minoría, como el que lo hace como segunda o tercera opción un par de horas al día porque no alcanza el sueldo que perciben como primer empleo. Además no solo son los desocupados, sino gente del trabajo formal, profesionales, policías, docentes, abogados, gente del sector de la salud, lo que uno se imagine ”, describió en una entrevista con C5N .

Incluso hizo referencia a un ingreso "muy alto" de adultos mayores que perciben una jubilación y de gente que alquila autos rentados para salir a trabajar: "En los últimos dos años eso ha crecido muchísimo”.

La facturación por hora está estimada en $12 mil, a eso hay que restarle los gastos operativos.

Acerca de la ganancia que pueden llegar a obtener los choferes de aplicación, lejos quedaron los tiempos donde la actividad era rentable. “Al comienzo hubo mucha gente que dejó sus trabajos para volcarse a esta actividad porque le resultaba más rentable. Hoy por hoy, ya no ", remarcó León.

En promedio, hoy un chofer de aplicación está facturando entre $10 mil y $12 mil pesos por hora. "Eso mismo es lo que se hacía en marzo de 2025. Es decir, estamos facturando lo mismo, pero ganamos mucho menos por los incrementos de los costos de vida. La rentabilidad está muy disminuida y la verdad es que mucha gente está trabajando a pérdida”, alertaron desde el sector.

“Para el que trabaja entre 8 y 10 horas por día, puede estar facturando alrededor de los $2.500.000 por mes. De ahí tenés aproximadamente un 50% de costos y el resto es lo que quedaría en mano para vivir. Estamos hablando de un sueldo similar al de un empleado de comercio, aproximadamente”, sumó.

El pedido de un marco regulatorio para la actividad

A la saturación del sistema y el poco margen de ganancia, desde ACAURA elevan un pedido para hacer visible la problemática y ser escuchados por organismos oficiales gubernamentales: "Queremos poder sentarnos en una mesa de diálogo, porque los proyectos y leyes que se están tratando en algunas ciudades se están haciendo todas a espaldas nuestras y no se consideran nada de todas estas cuestiones”.

Entre los principales reclamos se encuentran que los trabajadores no cuentan con una obra social, vacaciones y una ART en caso de que le llegue a pasar algo mientras manejan, además de alertar por las facilidades que existen para poder ingresar al sistema con autos ya entrados en años.

“Queremos un canal de diálogo, abrir el debate con los gobiernos. En cuanto a las empresas, es muy difícil, sin embargo, en estos días hemos logrado tener un contacto con la gente de Didi y, bueno, comenzamos una conversación con ellos para explicar y poner al tanto de todo esto”, detalló Pablo León.

choferes de aplicación Desde ACAURA piden por un marco regulatorio de la actividad.

En el mismo sentido, remarcó: “Queremos un marco regulatorio de la actividad porque no hay reglas, solamente las que ponen las empresas y eso es totalmente modificable. Tenemos muchos grises, no hay seguros específicos, una ubicación específica en el monotributo o en la parte fiscal de nuestra actividad. Ahí quizá nosotros podemos abordar tener un carnet profesional, estar registrados según nuestra actividad, pagar nuestros impuestos y obviamente, poner una limitación en los requisitos para ingresar”.

Las críticas a la reforma laboral

Si bien dentro de la ACAURA se aclaró que existen distintas posturas de pensamiento, en su visión personal entiende que "el plan económico de este Gobierno es un desastre. Desregular todo es un desastre y genera precisamente todas estas situaciones”.

“La reforma laboral lo único que hizo fue validar la situación de precarización que tenemos. Desliga de responsabilidades a las empresas y nos pone en la situación de que somos un negocio. Eso la verdad que nos perjudica muchísimo”, cuestionó.

Para luego concluir y advertir: “Hoy por hoy somos la fuerza laboral más grande en todo el país. No se puede dejar todo eso librado a la nada. En algún punto tienen que ocuparse y darle alguna regla a esto”.