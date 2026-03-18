18 de marzo de 2026 Inicio
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Discapacidad: hace delivery en sillas de ruedas para poder llegar a fin de mes

Desde diciembre de 2025, Leonardo decidió comenzar a trabajar para una aplicación de envíos debido a que la pensión que percibe no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. "Las cosas están un poco más caras y se dificulta", señaló al periodista Justo Lamas en C5N.

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En una jornada de 8 horas, Leonardo logra juntar aproximadamente $60 mil. 

Leonardo tiene una discapacidad que le obliga afrontar la vida con su silla de rueda. Es padre de familia y con un hijo de 15 años, desde diciembre del año pasado comenzó a realizar tarea de delivery con una aplicación de envíos, debido a que la pensión que percibe no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y llegar a fin de mes, una problemática que aqueja cada vez más argentinos bajo el gobierno de Javier Milei.

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"Con las cosas que están un poco más caras, la verdad que se dificulta. Ahora comienza el colegio mi nene y es todo gasto. Todos los días es una moneda", señaló el hombre al periodista de C5N Justo Lamas, quien lo acompañó en una jornada diaria de trabajo en la calle.

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Leonardo habló con C5N sobre su jornada de trabajo a bordo de la silla de ruedas.

Leonardo habló con C5N sobre su jornada de trabajo a bordo de la silla de ruedas.

El monto actual de la pensión por discapacidad está fijado en $328 mil. Saliendo a hacer delivery, Leonardo logra sumar aproximadamente $60 mil todos los días al trabajar entre 6 y 8 horas. "Esto ayuda la verdad", explicó.

"Estoy en esto porque es mi forma de hacer este trabajo. Es algo que no me salva, pero me ayuda para vivir en el momento. Cuesta entender como juzga la gente sin conocer. Viven una realidad que por ahí para lo público no se dan cuenta pero muchas veces es muy difícil de sobrellevar", reflexionó Leonardo, que tras retirar un pedido en una tienda de café, siguió su jornada de trabajo para intentar llegar a fin de mes.

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