Inédita huelga de choferes de Uber en Rosario: protestan por tarifas congeladas desde hace dos años

Se trata de la primera medida de fuerza dirigida contra la empresa en la localidad santafesina. Denuncian que los montos percibidos por viaje se mantienen prácticamente sin cambios desde 2023, frente a las subas en el precio del combustible, el mantenimiento vehicular y el costo de vida general.

Uber se consolidó como una alternativa al taxi y al transporte urbano.

Un grupo de choferes de la plataforma Uber convocó a un paro de actividades para este martes en la ciudad de Rosario. El reclamo central exige una urgente actualización de las tarifas que, según denuncian los trabajadores, permanecen congeladas desde hace al menos dos años pese al contexto inflacionario y al incremento sostenido de los costos operativos.

Se trata de la primera medida de fuerza dirigida contra la empresa en la localidad santafesina, surgida de una organización informal de conductores que utilizan la aplicación como principal fuente de ingresos. De acuerdo con los referentes de la protesta, se estima que alrededor de 200 trabajadores adhieren al cese de actividades, que en muchos casos se extenderá durante todo el día.

La convocatoria se propagó a través de redes sociales y grupos de mensajería privada. La estrategia de los choferes no solo apunta a lograr la desconexión masiva de los prestadores, sino que también apela a la solidaridad de los usuarios, solicitando el acompañamiento mediante la no utilización del servicio durante la jornada de protesta.

El argumento financiero de los impulsores del paro señala que los montos percibidos por viaje se mantienen prácticamente sin cambios desde 2023, e incluso sufrieron reducciones en algunos tramos. Esta situación derivó en una caída del poder adquisitivo real frente a las subas en el precio del combustible, el mantenimiento vehicular y el costo de vida general.

A la crisis tarifaria se suma el cuestionamiento al funcionamiento del algoritmo de la plataforma. Los choferes sostienen que el sistema de premios y bonificaciones los empuja a aceptar recorridos de bajo valor para cumplir objetivos, consolidando un esquema de alta exigencia de disponibilidad a cambio de ingresos reducidos.

La actividad no se encuentra habilitada formalmente en Rosario, pero funciona de manera extendida y se consolidó como una alternativa al taxi y al transporte urbano, al igual que en otras ciudades del país.

La falta de regulación local deja a los conductores sin garantías laborales, cobertura ante accidentes ni mecanismos institucionales de negociación colectiva. En este escenario, la expansión del servicio basada en precios competitivos y tiempos reducidos de espera convive con una marcada precariedad laboral.

