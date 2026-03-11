Más del 80% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral El dato surge de un estudio privado que analizó la relación entre el salario y la dinámica interna en los lugares de trabajo. Las vulnerabilidades incluyen saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. El 22,6% de los asalariados directamente no come debido a la falta de dinero. Por + Seguir en







El salteo de comidas, un indicador del deterioro de los salarios.

Un estudio elaborado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto a Edenred, mostró una foto de la preocupante realidad social de los argentinos: el 83,5% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral.

Las vulnerabilidades incluyen desde saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. Por su parte, un 22,6% de los asalariados directamente no come debido a la falta de dinero.

Los más afectados refiere a trabajadores de menores ingresos, no calificados y que se desempeñan en empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se intensifica. El 80% respondió que desea recibir un aporte alimentario por sus empleadores, algo que solo está estipulado obligatoriamente en algunos convenios colectivos, y con la reforma laboral se da como “opcional” a voluntad de otorgar por parte del empleador.

Más allá de las privaciones alimentarias, la problemática se manifiesta en un fenómeno aún más extendido: la pérdida de calidad nutricional. El 78,5% de los trabajadores admitió haberse visto obligado a elegir alimentos menos saludables y más económicos, ante la imposibilidad de costear una dieta equilibrada.

HDE4uoFaMAEY6CE Los datos de la UCA y Edenred revelan que, antes de privarse de comer, el trabajador promedio sacrifica su salud a largo plazo; de hecho, solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de algún tipo de privación alimentaria, ya sea por cantidad o por calidad. Al momento de analizar el item saltearse comidas por privaciones alimentarias se desprende que un 46,7% lo hace ocasionalmente, un 14,5% de manera regular, mientras que un 38,9% no lo lleva a cabo.