Más del 80% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral

El dato surge de un estudio privado que analizó la relación entre el salario y la dinámica interna en los lugares de trabajo. Las vulnerabilidades incluyen saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. El 22,6% de los asalariados directamente no come debido a la falta de dinero.

El salteo de comidas

El salteo de comidas, un indicador del deterioro de los salarios.

Un estudio elaborado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto a Edenred, mostró una foto de la preocupante realidad social de los argentinos: el 83,5% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral.

Las vulnerabilidades incluyen desde saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. Por su parte, un 22,6% de los asalariados directamente no come debido a la falta de dinero.

Los más afectados refiere a trabajadores de menores ingresos, no calificados y que se desempeñan en empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se intensifica. El 80% respondió que desea recibir un aporte alimentario por sus empleadores, algo que solo está estipulado obligatoriamente en algunos convenios colectivos, y con la reforma laboral se da como “opcional” a voluntad de otorgar por parte del empleador.

Más allá de las privaciones alimentarias, la problemática se manifiesta en un fenómeno aún más extendido: la pérdida de calidad nutricional. El 78,5% de los trabajadores admitió haberse visto obligado a elegir alimentos menos saludables y más económicos, ante la imposibilidad de costear una dieta equilibrada.

HDE4uoFaMAEY6CE

Los datos de la UCA y Edenred revelan que, antes de privarse de comer, el trabajador promedio sacrifica su salud a largo plazo; de hecho, solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de algún tipo de privación alimentaria, ya sea por cantidad o por calidad. Al momento de analizar el item saltearse comidas por privaciones alimentarias se desprende que un 46,7% lo hace ocasionalmente, un 14,5% de manera regular, mientras que un 38,9% no lo lleva a cabo.

Asimismo, existe una diferencia más marcada incluso entre sectores de actividad. El sector público presenta mayores niveles de vulnerabilidad alimentaria (72%) que el sector privado (56%).

Por su parte, el gasto diario reportado en comer dentro del trabajo varía entre: menos de $5.000 (36,1%); entre $5.000 y $10.000 (43,9%). Dicho segmento es en total un 80% de los trabajadores, mientras que el 12% invierte entre $10.000 y $20.000 y un 8% supera ese nivel de gasto diario. De esta manera, se concluye que el 22,6% de los asalariados directamente no come durante la jornada laboral.

Estudio UCA - (2)

Las 10 claves de la vulnerabilidad alimentaria laboral en Argentina

  • 83,5% de los asalariados sufre algún tipo de privación alimentaria (ya sea por cantidad o por calidad nutricional) en su vida cotidiana.

  • 61,1% de los trabajadores admite que debe saltear alguna comida durante su jornada laboral por falta de presupuesto.

  • 78,5% de la población laboral se ve obligada a elegir alimentos menos saludables pero más económicos para poder comer.

  • 70,7% de los jóvenes (18-29 años) es el grupo más afectado por la omisión de comidas durante el trabajo.

  • 73,2% de los empleados públicos padece privaciones alimentarias, superando ampliamente al sector privado (56%).

  • 26% de los trabajadores no logra realizar una pausa regular para comer, afectando su bienestar físico y mental.

  • 39,2% es el riesgo de privación cuando la empresa provee el alimento, frente al 65,8% de riesgo en lugares sin ningún tipo de infraestructura.

  • 23,1% de los asalariados presenta cuadros de obesidad, vinculados a la mala calidad de la dieta por restricciones económicas.

  • 80,4% de los trabajadores desearía recibir un aporte económico específico de su empleador para mejorar su alimentación.

  • 56,6% de las mujeres asegura que, de contar con un beneficio alimentario, elegiría alimentos mucho más saludables.

El estudio completo

Informe final EDENRED_UCA_final_con logos_05-03-2026 (1)

Noticia en desarrollo.-

