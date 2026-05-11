11 de mayo de 2026 Inicio
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Un puma suelto fue visto dentro de un barrio privado y generó preocupación entre los vecinos

Las cámaras de seguridad de un complejo náutico residencial registraron la presencia del animal merodeando durante la madrugada en la zona. Las autoridades desplegaron un operativo de seguimiento y monitoreo para localizarlo y prevenir riesgos.

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Las imágenes del puma fueron captadas por las cámaras de seguridad en el Náutico Country Club. 

Las imágenes del puma fueron captadas por las cámaras de seguridad en el Náutico Country Club. 

Los vecinos del barrio Náutico Country Club, en Escobar, se encuentran en vilo tras la aparición de un puma merodeando en la zona. El felino fue registrado por las cámaras de seguridad durante la madrugada y, desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo de seguimiento y monitoreo para localizarlo y minimizar cualquier riesgo.

La víctima, Yolanda Cáceres, y el presunto agresor, Esteban Amarilla, de 26 años.
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De acuerdo a las declaraciones del personal de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, "el avistamiento ocurrió cerca de la 1:50, en una zona ubicada detrás del Náutico Country Club, cerca de la calle Manny y del fondo de la avenida Kennedy donde se vio al felino merodeando el sector externo del tejido perimetral".

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De todas maneras, las autoridades del barrio llevaron calma a los vecinos y aclararon que el puma nunca ingresó al predio. “El operador de monitoreo activó los altavoces de disuasión, lo que permitió que el animal se alejara hacia la zona de campo abierto sin entrar en el complejo”, señalaron.

Asimismo, indicaron que no se lo volvió a ver en la zona y que se encuentra lejos de las viviendas y por ende, de las personas y animales domésticos que residen en el barrio privado.

Mientras se intenta dar con el paradero del animal para resguardarlo, el seguimiento del caso quedó a cargo de las autoridades de Fauna Silvestre de la Provincia y de la Policía Rural, con el acompañamiento de Defensa Civil, Zoonosis del Municipio y la Fundación Temaikén.

La presencia de un puma en la zona no es un hecho inusual, ya que se trata de una especie nativa de la provincia de Buenos Aires que puede recorrer grandes distancias en busca de alimento o refugio. Los especialistas en fauna destacaron que se trata de un animal de hábitos principalmente nocturnos y que suele mantenerse alejado del contacto con las personas.

Puma suelto en Escobar - Imagen mejorada con IA

Por último, en el caso de tener contacto cercano con el animal, los especialistas recomiendan "no asustarse" ya que el animal es solitario y de hábitos nocturnos.Tampoco es recomendable darle la espalda, levantarle las manos y hacer ruido para asustarlo. Puede generar un ataque si se encuentra acorralado o está en presencia de sus crías.

Lo idea, según explicaron las autoridades, es recluirlos o "darle al puma vía de escape, porque si no puede reaccionar”. Ante cualquier nuevo avistamiento comunicarse con los organismos correspondientes: la línea de Flora y Fauna bonaerense (221 353 3702), Defensa Civil (103 o 11 3554 6825) y el sistema “Ojos y Oídos en Alerta” del Municipio de Escobar.

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