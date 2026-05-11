11 de mayo de 2026 Inicio
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Misterio en Almagro: apareció un auto con manchas de sangre y seis casquillos de bala alrededor

El hallazgo se produjo en la avenida Rivadavia al 3300 tras un llamado de alerta al 911. La Policía investiga si se trató de un enfrentamiento armado u otro tipo de delito. En los hospitales cercanos no se registraron ingresos de pacientes con heridas de bala.

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El Chevrolet Vectra estaba completamente cerrado y sin ocupantes en su interior.

El Chevrolet Vectra estaba completamente cerrado y sin ocupantes en su interior.

Efectivos de la Policía de la Ciudad descubrieron un automóvil con manchas de sangre y seis vainas servidas este lunes a las 4.30 de la madrugada en la avenida Rivadavia al 3300, en el barrio porteño de Almagro, tras un llamado de alerta al 911.

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Los agentes de la Comisaría Vecinal 3 A arribaron a la intersección con la calle Virrey Liniers y encontraron un Chevrolet Vectra plateado. El vehículo estaba completamente cerrado y sin ocupantes en su interior.

Las puertas laterales del rodado presentaban evidentes marcas de sangre. A pocos metros sobre el asfalto, el personal de la Policía Científica secuestró los seis casquillos de arma de fuego para su posterior peritaje y análisis balístico.

La Unidad de Flagrancia Este, bajo la dirección del fiscal Palópoli, tomó el control de la causa. El funcionario ordenó una consigna policial frente al automóvil y dispuso el inicio de las actuaciones formales por averiguación de ilícito.

Los peritos trabajaron en el lugar para recolectar evidencia física y rastros genéticos. El objetivo principal de los investigadores es reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar si el episodio obedece a un enfrentamiento armado o a otro tipo de delito.

Los detectives observan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de los disparos. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no registraron ingresos de pacientes con heridas de bala en los hospitales cercanos.

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