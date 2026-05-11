Cómo cambió la VTV y qué impacto clave tiene en los conductores en 2026

Se trata de una de las modificaciones más relevantes del último tiempo dentro del sistema de control vehicular, con impacto directo en millones de conductores. Otro punto central de la actualización es el precio de la misma, el sistema ahora se rige por un esquema de Unidades Fijas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico y obligatorio del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los vehículos. En Argentina, este trámite busca garantizar que los autos y motos cumplan con las normas de seguridad vial para reducir accidentes por fallas técnicas y minimizar el impacto ambiental. Se revisa fundamentalmente frenos, suspensión, dirección, tren delantero, luces, chasis, neumáticos, elementos de seguridad y niveles de contaminación.

El sistema de VTV atraviesa una actualización que modifica aspectos centrales del trámite obligatorio para circular en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia . Las nuevas disposiciones , formalizadas a través del Decreto 139/2026 , introducen cambios en la frecuencia de los controles , el momento en que los vehículos deben realizar la primera revisión y el esquema de costos . A continuación te contamos todos los detalles de esta nueva disposición importante que tienen que tener al día todos los ciudadanos.

El cambio principal está en los plazos de revisión. A partir de ahora, los autos nuevos tendrán más tiempo antes de realizar la primera VTV. La normativa establece que la inspección inicial deberá hacerse a los 4 años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros , lo que ocurra primero.

Esta modificación rompe con el esquema anterior, donde los controles comenzaban antes, y busca adaptarse a la mayor confiabilidad de los vehículos modernos.

VTV La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires

También se modifica la frecuencia de revisión para autos con cierta antigüedad. Los vehículos que tengan entre 4 y 8 años pasan a realizar la VTV cada dos años, en lugar de hacerlo anualmente como ocurría hasta ahora. En cambio, para autos con más de 8 años o que superen los 80.000 kilómetros, se mantiene el esquema tradicional de control cada 12 meses.

Se trata de una de las modificaciones más relevantes del último tiempo dentro del sistema de control vehicular, con impacto directo en millones de conductores. Otro punto central de la actualización es el precio de la misma, el sistema ahora se rige por un esquema de Unidades Fijas, lo que implica que el valor del trámite deja de ser estático y pasa a ajustarse según variables económicas.