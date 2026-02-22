La planta de Fate continúa cerrada pese a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y el conflicto escala mientras desde el sector advierten por el impacto de la apertura de importaciones.

Advierten que la crisis en Fate se extenderá sobre todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

La situación en la fábrica de neumáticos Fate atraviesa horas decisivas. Este sábado, trabajadores denunciaron que la empresa mantiene las instalaciones cerradas a pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo días atrás. Los operarios que se presentaron a cumplir funciones no pudieron ingresar y permanecieron en los accesos de la planta ante la falta de respuesta de la firma.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) señalaron que la compañía no dio cumplimiento a la medida oficial que buscaba retrotraer los despidos y abrir una instancia de negociación. El gremio sostuvo que las puertas continúan con candados, lo que interpretan como un lockout patronal en medio de un conflicto que ya lleva varias semanas.

La conciliación obligatoria, dispuesta por el Gobierno nacional por un plazo de 15 días, intentaba encauzar la crisis desatada tras la desvinculación de más de 900 empleados. Sin embargo, lejos de descomprimirse, el escenario se tensó aún más con la persistencia del cierre de la planta.

En declaraciones a C5N , Diego Pastor, gerente de la Federación Argentina del Neumático, aseguró que la noticia “no sorprendió” al sector, aunque sí “la forma y el momento” en que se produjo. Según explicó, el cuadro se agravó a partir de la apertura de importaciones.

“El tiro de gracia fue la apertura de la importación del Gobierno. Cualquier empresario que trabaja en la formalidad en Argentina tiene un costo operativo asfixiante. Si tiene que competir con un producto importado que entra sin aranceles, es imposible”, afirmó al señalar otras empresas nacionales atravesarán una situación similiar a la de Fate.

Pastor advirtió que el proceso de reducción de personal no comenzó ahora. “Desde fines de 2024 Fate viene desafectando gente. El total ya es el doble de 920. El número se acerca a 1.900”, sostuvo.

Además, se mostró pesimista respecto a una eventual modificación de la política comercial. “La respuesta es contundente: no va a haber cambios en materia de comercio exterior. Todo lo que sea arancelamiento para productos importados está descartado”, indicó.

También planteó reparos sobre la calidad de los neumáticos de bajo costo que ingresan al país y su riesgo ambiental. “Van a ser un pasivo ambiental en el corto plazo por su calidad”, alertó. Y al referirse a la competencia en precios, fue directo: “El poder adquisitivo de la sociedad está en un nivel alarmante. Lo primero que hace cualquiera es comprar de acuerdo a lo que el bolsillo le manda”.