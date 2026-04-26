Morón: un adolescente de 14 años amenazó a la directora de su colegio y terminó procesado La intimidación de un alumno contra la máxima autoridad de su escuela en Haedo encendió las alarmas en la comunidad educativa. La Policía allanó su casa y le secuestró el celular como parte de la investigación. Tampoco podrá asistir al instituto mientras avanza la causa. Por + Seguir en







Un chico de 14 años escribió una amenaza en redes y terminó detenido.

La amenaza por redes sociales de un alumno de 14 años a la directora de su colegio en Haedo, encendió las alarmas en la comunidad educativa. La Policía allanó su casa de la localidad bonaerense de Morón y le secuestró el celular como parte de la investigación. La Justicia dispuso que el adolescente no pueda asistir de manera presencial al instituto mientras avanza la causa.

“Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?”, fue la frase que escribió el adolescente y encendió las alarmas del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo. Tanto padres de la institución educativa como docentes acudieron al las máximas autoridades del colegio para que tome intervención en el caso.

Finalmente, la denuncia quedó radicada en la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón. Tras identificar al autor del mensaje, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada en la calle Curuzú Cuatiá al 200, donde se secuestraron elementos de interés para la causa como el celular del joven.

Alumno procesado en Morón por intimidación pública agravada.

La llegada de la Policía sorprendió al entorno familiar. No obstante, la madre del menor se mostró colaborativa con el operativo. El joven de 14 años quedó imputado por intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva. Su celular, una de las principales pruebas de los investigadores, fue secuestrado para peritajes.