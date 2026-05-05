Brasil: un alumno de 13 años llevó un arma al colegio y mató a dos inspectores

Un estudiante de 13 años mató a dos inspectores de escuela e hirió a otras dos personas durante un tiroteo este martes en el Instituto São José de Rio Branco, Brasil. El menor ejecutó el ataque con un arma de fuego que pertenecía a su padrastro.
El adolescente utilizó el revólver de su padrastro para abrir fuego en el Instituto São José de Rio Branco. Permanece bajo custodia policial mientras los investigadores buscan determinar si existió complicidad de sus compañeros.
Un estudiante de 13 años mató a dos inspectores de escuela e hirió a otras dos personas durante un tiroteo este martes en el Instituto São José de Rio Branco, Brasil. El menor ejecutó el ataque con un arma de fuego que pertenecía a su padrastro.
El agresor disparó en un pasillo de la institución, cerca de la oficina de la dirección, pero no alcanzó las aulas. El coronel Felipe Russo confirmó que los fallecidos "recibieron disparos frontales. La cantidad exacta de disparos será determinada por los peritajes".
Testigos del hecho relataron el pánico inicial cuando el adolescente inició las detonaciones de forma sorpresiva. "Tomó el arma de su padrastro y empezó a disparar", declaró una de las personas presentes en el colegio a los medios locales.
Efectivos de la Policía Militar redujeron y detuvieron al joven en el lugar del siniestro tras un amplio operativo. El personal de salud asistió a un alumno y a un adulto por heridas de bala, y ambos se encuentran fuera de peligro.
La División de Homicidios y peritos forenses trabajaron en la escena para el levantamiento de casquillos y cargadores. La investigación busca establecer con exactitud la forma en la cual el chico obtuvo el acceso al armamento de su familiar.
La policía identificó a otros estudiantes que podrían tener conocimiento previo sobre el plan delictivo. Russo aseguró que esos alumnos "serán localizados y se establecerá qué tipo de responsabilidad tuvieron".