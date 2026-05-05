Brasil: un alumno de 13 años llevó un arma al colegio y mató a dos inspectores El adolescente utilizó el revólver de su padrastro para abrir fuego en el Instituto São José de Rio Branco. Permanece bajo custodia policial mientras los investigadores buscan determinar si existió complicidad de sus compañeros. Por + Seguir en







El ataque ocurrió en el Instituto São José de Rio Branco.

Un estudiante de 13 años mató a dos inspectores de escuela e hirió a otras dos personas durante un tiroteo este martes en el Instituto São José de Rio Branco, Brasil. El menor ejecutó el ataque con un arma de fuego que pertenecía a su padrastro.

El agresor disparó en un pasillo de la institución, cerca de la oficina de la dirección, pero no alcanzó las aulas. El coronel Felipe Russo confirmó que los fallecidos "recibieron disparos frontales. La cantidad exacta de disparos será determinada por los peritajes".

Testigos del hecho relataron el pánico inicial cuando el adolescente inició las detonaciones de forma sorpresiva. "Tomó el arma de su padrastro y empezó a disparar", declaró una de las personas presentes en el colegio a los medios locales.

Embed BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl — Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026

Efectivos de la Policía Militar redujeron y detuvieron al joven en el lugar del siniestro tras un amplio operativo. El personal de salud asistió a un alumno y a un adulto por heridas de bala, y ambos se encuentran fuera de peligro.