Tras la Navidad, se realizaron 5.300 controles de alcoholemia y 30 conductores dieron positivo Se registró una baja de positivos de 2024 a 2025; al menos 11 personas tuvieron más de 1gr/de alcohol en sangre, mientras que 19 entre 0.5 y 1gr/l . El más alto registrado en CABA fue de 1.74 gr/l hasta el momento. Por + Seguir en







En uno de los controles ubicado en Palermo, al menos 30 conductores dieron positivo.

A partir de la Nochebuena y hasta el momento, se realizaron 5.394 controles de alcoholemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con un saldo de 30 resultados positivos, lo que representa una tasa del 0,47%, inferior al 0,8% registrado el año pasado.

Las autoridades informaron que los 30 casos positivos detectados, 11 conductores superaron el 1% de alcohol en sangre, mientras que 19 se ubicaron entre 0,5 y 1%. El registro más alto fue de 1,74, el valor máximo detectado en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora.

En el operativo en Palermo, se secuestraron nueve autos, que permanecen estacionados al costado del cordón sin sus conductores, quienes debieron retirarse tras dar positivo.

Control de alcoholemia después de la Nochebuena: hubo 30 positivos desde anoche hasta ahora



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/LWenreOFGs — C5N (@C5N) December 25, 2025 En diálogo con C5N, Ariel, uno de los responsables del operativo, confirmó que los controles comenzaron ayer al mediodía, aunque durante toda la jornada hubo operativos en distintos puntos de la ciudad.

"Los controles continúan hasta la noche y se realizan todo el año, todos los días", explicó. Además, destacó que la baja en la positividad es el resultado esperado: "Los controles son para que se reduzcan los incidentes por consumo de alcohol".