1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles fueron las causas del feroz incendio en Suiza: murieron, al menos, 40 personas

El fuego se inició durante la madrugada en un festejo de Año Nuevo en el bar Le Constellation del pueblo de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sur del país.

Por
El bar Le Constellation

El bar Le Constellation, escenario del voraz incendio que sacudió a Suiza en Año Nuevo.

AP
Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.
Te puede interesar:

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

El hecho ocurrió durante la madrugada en el bar Le Constellation del pueblo de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sur del país.

Embed

Tragedia en Suiza: las causas del incendio

De acuerdo con versiones de medios locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto. El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.

“Escuchamos una explosión cerca de la 1.30 de la madrugada, que no se parecía en nada a fuegos artificiales. Después llegaron los helicópteros, los bomberos y las ambulancias. La detonación sacudió todo el edificio lindero y el que estaba sobre el bar”, relató un vecino, Jeoffroy d’Amecourt, en declaraciones a la televisión pública RTS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeccanChronicle/status/2006624559194320917&partner=&hide_thread=false

La Fiscalía descartó por el momento la hipótesis de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho accidental. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En la misma línea, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

“Se están desplegando importantes recursos para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible”, indicó la fiscal, aunque advirtió: “Lamento mucho repetirlo, pero estamos en una fase muy temprana de la investigación. Esto llevará mucho tiempo y los expertos solo podrán intervenir cuando el recinto esté asegurado”.

Los relatos del incendio en Suiza: "Todo era pánico"

Un vecino contó al diario 24 heures que “la fiesta estaba en su punto máximo” cuando se desató el fuego. “La música sonaba fuerte y el champán corría sin parar”, recordó.

Un hombre de unos 30 años que llegó al lugar minutos después describió una escena desoladora: una densa columna de humo negro saliendo del bar, personas envueltas en llamas, gritos, heridos desmayados y cuerpos tendidos en el suelo, ya sin vida. Otros testigos relataron que decenas de jóvenes, en estado de shock, buscaban desesperadamente a sus amigos.

“Todo era pánico. Gente traumatizada, llorando, caminando sin rumbo. Una escena surrealista”, expresó una adolescente habitué del local. Otro vecino agregó: “Escuchamos helicópteros durante toda la noche”. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos qué estaba pasando. Después vimos el humo. Es terrible, porque mucha gente joven suele ir a ese bar”, concluyó.

Noticias relacionadas

Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra tres supuestas narcolanchas en el Caribe

Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. 

Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto"

El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.

El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

La iglesia de Vondelkerk ardió durante varias horas.

Impactante incendio en una iglesia de Ámsterdam: investigan si se debió a fuegos artificiales

El mandatario prometió reforzar el desarrollo militar en Venezuela

En medio de las tensiones con EEUU, Maduro prometió el desarrollo militar en Venezuela

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 26 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 27 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 45 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 51 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 1 hora