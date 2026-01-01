1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Los hospitales porteños atendieron a pacientes con distintas lesiones, que fueron provocadas por el uso indebido de estos elementos. Antes de Navidad, el Ejecutivo local había prohibido el uso de pirotecnia con "efecto audible".

Por
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Redes sociales

22 personas resultaron heridas durante los festejos por Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires por distintos incidentes relacionados al uso indebido de la pirotecnia. De esta manera, superó a la cifra registrada en Nochebuena, que llegó a 18.

Te puede interesar:

Controles de alcoholemia en la Ciudad por Año Nuevo: 40 conductores dieron positivo

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes, dos de ellos menores de 15 años. Todos presentaron cuadros ambulatorios producto de heridas en los ojos causadas por pirotecnia. También se registraron dos personas con heridas leves en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

Respecto al Hospital de Quemados, se atendió a ocho lesionados por heridas causadas por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años. Todos los casos fueron de manejo ambulatorio, por lo que ya fueron dados de alta. Se registró también un paciente con una lesión de mayor gravedad, pero no fue necesaria una internación.

"En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible", como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno", destaca el parte del Gobierno porteño.

El Gobierno porteño prohibió el uso de pirotecnia con "efecto audible" en toda la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso a fines de diciembre la prohibición del uso de artículos de pirotecnia con “efecto audible” en todo el territorio porteño para proteger la salud de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y bebes. La novedad se dio a conocer a pocos días de las fiestas de fin de año.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) adecuar la normativa vigente, que data del 2020, la cual definía una “zona calma” en un radio de 100 metros de distancia de las Reservas Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur, Lago Lugano, Ecoparque y hospitales, donde se prohibía el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos con efecto audible. Ahora se amplía a toda la Ciudad.

A partir de la nueva legislación, se restringe el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Capital Federal. “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema", explicó Macri.

Además, afirmó que la decisión se tomó luego de recibir quejas y reclamos de parte de ciudadanos respecto de la afectación que genera el ruido de los fuegos de artificio. La medida "responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2002112011384107439&partner=&hide_thread=false

Los cambios que dispuso Ciudad sobre el uso de pirotecnia

La administración porteña informó que el primer artículo de la resolución de APRA declara a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe la utilización de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Asimismo, el artículo 4° prohíbe también “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

En la nueva regulación se excluyen los artificios pirotécnicos utilizados para emitir señales de auxilio. Es el caso de aquellos que utilizan las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil. También contempla actividades que por razones de seguridad requieren necesariamente su empleo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan un aumento de la temperatura en la Ciudad. 

El SAME asistió a 219 personas afectadas por la ola de calor

Jorge Macri brindó una conferencia desde la sede porteña de Uspallata. 
play

Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindaron detalles sobre el feriado de Año Nuevo.

Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los bancos, comercios y el transporte en la Ciudad

En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

El consumo en shoppings cayó durante el tercer trimestre de 2025.

Cayó el consumo en mayoristas y shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, pero remontó en supermercados

play

Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

Rating Cero

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán. 

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
play

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
play

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Residente y J Balvin juntos en una foto con un mensaje de reconciliación. 

J Balvin y Residente confirmaron su reconciliación: "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo"

Andy Chango tuvo un 2025 con muchas repercusiones por su paso en MasterChef Celebrity.

Andy Chango reveló que aun vive con su expareja: "No nos da para pagar dos alquileres"

últimas noticias

El bar Le Constellation, escenario del voraz incendio que sacudió a Suiza en Año Nuevo.

Cuáles fueron las causas del feroz incendio en Suiza: murieron, al menos, 40 personas

Hace 7 minutos
Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Hace 33 minutos
Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Hace 44 minutos
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Hace 49 minutos
Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Hace 1 hora