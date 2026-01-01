Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Los hospitales porteños atendieron a pacientes con distintas lesiones, que fueron provocadas por el uso indebido de estos elementos. Antes de Navidad, el Ejecutivo local había prohibido el uso de pirotecnia con "efecto audible".

22 personas resultaron heridas durante los festejos por Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires por distintos incidentes relacionados al uso indebido de la pirotecnia . De esta manera, superó a la cifra registrada en Nochebuena, que llegó a 18.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes, dos de ellos menores de 15 años . Todos presentaron cuadros ambulatorios producto de heridas en los ojos causadas por pirotecnia. También se registraron dos personas con heridas leves en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

Respecto al Hospital de Quemados, se atendió a ocho lesionados por heridas causadas por pirotecnia , con edades entre los 9 y 25 años. Todos los casos fueron de manejo ambulatorio, por lo que ya fueron dados de alta. Se registró también un paciente con una lesión de mayor gravedad, pero no fue necesaria una internación.

"En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible" , como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno", destaca el parte del Gobierno porteño.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso a fines de diciembre la prohibición del uso de artículos de pirotecnia con “efecto audible” en todo el territorio porteño para proteger la salud de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y bebes. La novedad se dio a conocer a pocos días de las fiestas de fin de año.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) adecuar la normativa vigente, que data del 2020, la cual definía una “zona calma” en un radio de 100 metros de distancia de las Reservas Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur, Lago Lugano, Ecoparque y hospitales, donde se prohibía el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos con efecto audible. Ahora se amplía a toda la Ciudad.

A partir de la nueva legislación, se restringe el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Capital Federal. “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema", explicó Macri.

Además, afirmó que la decisión se tomó luego de recibir quejas y reclamos de parte de ciudadanos respecto de la afectación que genera el ruido de los fuegos de artificio. La medida "responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, remarcó.

Los cambios que dispuso Ciudad sobre el uso de pirotecnia

La administración porteña informó que el primer artículo de la resolución de APRA declara a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe la utilización de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Asimismo, el artículo 4° prohíbe también “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

En la nueva regulación se excluyen los artificios pirotécnicos utilizados para emitir señales de auxilio. Es el caso de aquellos que utilizan las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil. También contempla actividades que por razones de seguridad requieren necesariamente su empleo.