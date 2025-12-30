Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los bancos, comercios y el transporte el 31 de diciembre y el 1° de enero en CABA

De cara al feriado por el Año Nuevo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer el cronograma especial de funcionamiento de los servicios públicos para el miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindaron detalles sobre estas jornadas tan especiales.
Como ocurre cada año, habrá modificaciones en áreas clave como salud, administración pública, recolección de residuos y estacionamiento, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas tomar nota para organizar sus actividades con anticipación.
En el ámbito sanitario, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán operativas las 24 horas, mientras que los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR estarán cerrados.
También permanecerán sin actividad las escuelas, las sedes comunales, la AGIP, la Dirección General de Rentas y el Registro Civil, que solo mantendrá activa la guardia de defunciones. A su vez, el esquema de recolección de residuos y estacionamiento tendrá particularidades según el día, al igual que el funcionamiento de los cementerios, con horarios especiales tanto el 31 de diciembre como el 1° de enero.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que no habrá actividad bancaria durante el 31 de diciembre y 1° de enero, ya que la entidad decidió dar asueto a los trabajadores. Sin embargo, sí se podrá operar a través de home banking: