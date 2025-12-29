Cayó el consumo en mayoristas y shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, pero remontó en supermercados

En el acumulado anual hasta septiembre, las ventas en los mayoristas perdieron 8,9%, en los supermercados subieron 2,5% y en los shoppings aumentaron 1,5%.

El consumo en shoppings cayó durante el tercer trimestre de 2025.

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños no repunta y durante el tercer trimestre (de julio a septiembre) del año registraron caídas en las ventas. Mientras que los supermercados presentaron un mínimo incremento interanual , según el Instituto de Estadísticas y Censos Porteños de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Las ventas en mayoristas cayeron 15,6% en el período mencionado, en shoppings retrocedieron 6,8% y solo los supermercados registraron un aumento de 0,4%.

El consumo en supermercados aumentó 0,4% interanual, que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de 4,4 puntos porcentuales respecto de la suba del período anterior (4,8%). En el acumulado del año, las ventas constantes se incrementaron 2,5%.

Durante el 3er. trimestre de 2025, el consumo de bienes en supermercados registró un mínimo incremento interanual. En autoservicios mayoristas, las ventas constantes mostraron una nueva contracción. Informe: https://t.co/KmhNvh99BI #IDECBA #ComercioMinorista #Consumo pic.twitter.com/yzCuBKcIQF

El ticket promedio por operación del trimestre alcanzó los $20.101 a precios corrientes y registró una nueva mejora interanual en términos reales, aunque en un porcentaje menor al computado en los tres meses previos.

De esta manera, la compra promedio a valores constantes del tercer trimestre se situó por debajo de la referencia media del segundo trimestre (de abril a junio).

Categoría por categoría, las variaciones fueron mixtas:

Verdulería y frutería: 13,3%.

13,3%. Otros: 9,6%.

9,6%. Panadería: 3,1%.

3,1%. Indumentaria y textiles: 2,8%.

2,8%. Carnes: 2,8%.

2,8%. Limpieza y perfumería: 1,5%.

1,5%. Almacén: 0,4%.

0,4%. Lácteos: -0,7%.

-0,7%. Bebidas: -6,6%.

-6,6%. Rotisería: -8%.

-8%. Electrodomésticos: -18,6%.

Consumo en mayoristas

En los autoservicios mayoristas las ventas siguen sin repuntar: en el tercer trimestre se contrajeron un 15,6%. En el acumulado del año perdieron 8,9%.

“La trayectoria interanual del indicador acentuó el ritmo de caída y computó el retroceso más importante de los siete parciales consecutivos que lleva de deterioro”, señalaron desde el IDECBA.

Consumo en shoppings

El consumo en los centros comerciales de la Ciudad experimentó una retracción del 6,8% en términos interanuales, luego de variaciones positivas en el primer semestre (de enero a junio). La trayectoria interanual del acumulado se mantuvo en leve alza (1,5%) por la buena performance de los primeros tres meses del año.

“Se trató de un nivel de actividad mínimo para un tercer trimestre, solo superado por los guarismos de la pandemia en 2020 y 2021”, aclararon.

Los rubros de Indumentaria (-11%) y Ropa deportiva (-9,7%), junto a las actividades ligadas al consumo recreativo de las familias como Patio de comidas (-4,3%), Librería (-6,5%) y Esparcimiento (-0,2%) mostraron caídas fuertes. Principalmente la demanda en las tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar aumentó en la comparación interanual (11,7%) y completó cuatro trimestres consecutivos de tasas positivas.

“A lo largo de 2025, el sector se benefició de una combinación de desaceleración inflacionaria, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia a partir de la mayor presencia de artículos importados”, señalaron desde IDECBA.

Categoría por categoría, cómo variaron las compras de los porteños en shoppings: