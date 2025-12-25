25 de diciembre de 2025 Inicio
"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Con 30 positivos en la Ciudad de Buenos Aires y 97 en el resto del país, los agentes de tránsito coleccionaron las justificaciones navideñas más insólitas.

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Los operativos desplegados por todo el país durante la Nochebuena no solo dejaron licencias retenidas y autos acarreados, sino también un catálogo de justificaciones insólitas que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió en Instagram.

Entre la confusión por los límites, en la Ciudad de Buenos Aires se permite hasta 0,5 g/l y en la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero con el alcohol en sangre para particulares, y los intentos de evitar la multa los agentes de tránsito coleccionaron las mejores excusas para intentar zafar. También hubo conductores que reconocieron haber ingerido alcohol.

Justificaciones navideñas de colección

  • "Soy de acá a la vuelta": Una conductora que registró 1,25 g/l intentó apelar a la cercanía de su casa para evitar el acarreo. Tras varios intentos fallidos de soplar el dispositivo, tuvo que entregar las llaves y retirarse a pie con su licencia retenida.
  • "¿El Listerine te arroja ese valor? (...) ¿El oliva no sube eso?": Un hombre que dio un resultado negativo (0,07 g/l) se mostró sorprendido y consultó si el enjuague bucal o el aceite de oliva podían alterar el sensor. Los agentes le aclararon que el equipo solo detecta alcohol etílico y pudo seguir su camino.
  • "Me pidieron que los lleve": Un conductor profesional dio 0,48 g/l. Aunque para un particular sería permitido, su licencia le exige alcohol cero. Intentó explicar que solo le estaba haciendo un favor a conocidos, pero su vehículo terminó en la playa de acarreo.
En la Ciudad, la multa por alcoholemia positiva puede superar el millón

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si un conductor arroja un resultado entre el 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la multa que deberá pagar oscila entre los $119.775,05 y $798.510. Además, la licencia quedará inhabilitada de dos a cuatro meses y, si se aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta.

En caso de que los agentes de tránsito realicen un análisis en el que se descubra a partir de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la situación es mucho más grave para el conductor: la multa asciende hasta $1.597.020 o un máximo de diez días de prisión. Mientras que la persona quedará inhabilitada a manejar entre cuatro meses y dos años.

Por último, si el conductor se niega a realizarse el test de alcoholemia, tendrá que pagar una multa de $798.510 y las autoridades le retendrán el vehículo.

