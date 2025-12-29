El martes 30 la mínima pronosticada por el SMN es de 31° y la máxima es de 37°, mientras que el miércoles 31 oscilaría entre los 27° y los 38°, aunque otras fuentes aseguran que se alcanzarán los 41°. Recién para el jueves 1° la mínima retrocedería hasta los 19° y la máxima llegaría a los 30°. Durante el viernes 2 continuaría el alivio: mínima de 19° y máxima de 28°.
Sin embargo, el descenso de temperatura no duraría mucho más ya que el fin de semana volvería a remontar. El sábado amanecería fresco con 18° de mínima, pero volvería la máxima de 30°. De cumplirse el pronóstico del SMN, el domingo oscilaría entre 22° y 31°.
El único día con ráfagas de viento sería el jueves, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El resto no presentaría grandes variaciones en las corrientes de aire como para aliviar el calor.
Cómo prevenir un golpe de calor y cómo actuar ante los síntomas
Ante las altas temperaturas, hay que tener en cuenta que el calor puede afectar a personas de cualquier edad, pero aún más a los grupos de mayor riesgo (menores, embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas) debido a su dificultad para regular la temperatura corporal o condiciones preexistentes.