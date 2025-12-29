29 de diciembre de 2025 Inicio
Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

Las primeras 48 horas de 2026 frenan el calor con máximas de 30° y 28°, respectivamente. ¿Cuánto dura el frente fresco?

Por
La Ciudad de Buenos Aires en días de temperaturas extremas.

La Ciudad de Buenos Aires en días de temperaturas extremas.

El martes 30 la mínima pronosticada por el SMN es de 31° y la máxima es de 37°, mientras que el miércoles 31 oscilaría entre los 27° y los 38°, aunque otras fuentes aseguran que se alcanzarán los 41°. Recién para el jueves 1° la mínima retrocedería hasta los 19° y la máxima llegaría a los 30°. Durante el viernes 2 continuaría el alivio: mínima de 19° y máxima de 28°.

Calor AMBA 2025 fin de año

Sin embargo, el descenso de temperatura no duraría mucho más ya que el fin de semana volvería a remontar. El sábado amanecería fresco con 18° de mínima, pero volvería la máxima de 30°. De cumplirse el pronóstico del SMN, el domingo oscilaría entre 22° y 31°.

El único día con ráfagas de viento sería el jueves, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El resto no presentaría grandes variaciones en las corrientes de aire como para aliviar el calor.

Cómo prevenir un golpe de calor y cómo actuar ante los síntomas

Ante las altas temperaturas, hay que tener en cuenta que el calor puede afectar a personas de cualquier edad, pero aún más a los grupos de mayor riesgo (menores, embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas) debido a su dificultad para regular la temperatura corporal o condiciones preexistentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2005609423788707986?s=20&partner=&hide_thread=false

Consejos de prevención frente al calor

  • Aumentar el consumo de líquidos, sin esperar a tener sed.
  • Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
  • Consumir comidas livianas, con frutas y verduras.
  • No exponerse al sol en exceso ni en horarios centrales (10 a 17).
  • Reducir la actividad física durante las horas de mayor calor.
  • Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.
  • Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.
  • En el caso de lactantes, amamantar con mayor frecuencia para asegurar una adecuada hidratación.

Síntomas de agotamiento por calor

  • Sudoración excesiva.
  • Piel pálida.
  • Sed intensa y sequedad en la boca.
  • Calambres musculares.
  • Cansancio, debilidad o agotamiento.
  • Dolor de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.
  • Dolor de cabeza.
  • Mareos o desmayo.

¿Qué hacer ante estos síntomas?

  • Colocarse en un lugar fresco y a la sombra.
  • Aflojar o quitar el exceso de ropa.
  • Mojar la piel o refrescar el cuerpo.
  • Beber agua en pequeños sorbos.
  • Síntomas de golpe de calor.
  • Piel enrojecida, caliente y seca.
  • Temperatura corporal mayor a 40°C.
  • Dolor de cabeza intenso.
  • Náuseas y confusión.
  • Convulsiones o pérdida del conocimiento.
  • Respiración y pulso débiles.
