Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio Las primeras 48 horas de 2026 frenan el calor con máximas de 30° y 28°, respectivamente. ¿Cuánto dura el frente fresco?







La Ciudad de Buenos Aires en días de temperaturas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires y pronosticó 35° de máxima para la capital del país. Se espera que ese nivel de calor continúe en los últimos días de 2025, pero en los primeros de 2026 llegan con un breve alivio.

El martes 30 la mínima pronosticada por el SMN es de 31° y la máxima es de 37°, mientras que el miércoles 31 oscilaría entre los 27° y los 38°, aunque otras fuentes aseguran que se alcanzarán los 41°. Recién para el jueves 1° la mínima retrocedería hasta los 19° y la máxima llegaría a los 30°. Durante el viernes 2 continuaría el alivio: mínima de 19° y máxima de 28°.

Calor AMBA 2025 fin de año Sin embargo, el descenso de temperatura no duraría mucho más ya que el fin de semana volvería a remontar. El sábado amanecería fresco con 18° de mínima, pero volvería la máxima de 30°. De cumplirse el pronóstico del SMN, el domingo oscilaría entre 22° y 31°.

El único día con ráfagas de viento sería el jueves, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El resto no presentaría grandes variaciones en las corrientes de aire como para aliviar el calor.

Cómo prevenir un golpe de calor y cómo actuar ante los síntomas Ante las altas temperaturas, hay que tener en cuenta que el calor puede afectar a personas de cualquier edad, pero aún más a los grupos de mayor riesgo (menores, embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas) debido a su dificultad para regular la temperatura corporal o condiciones preexistentes.