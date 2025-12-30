Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad "Es un tema que nos tiene muy preocupados a todos, está en todos los medios y lo plantean los vecinos", señaló el jefe de Gobierno. Se tratará de un procedimiento en conjunto con el SAME, personal de Bomberos y el área administrativa, con la adecuación de 252 refugios climáticos distribuidos en los 48 barrios porteños. Por + Seguir en







Jorge Macri brindó una conferencia desde la sede porteña de Uspallata.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó este martes el plan de acción para enfrentar la ola de calor con temperaturas extremas que afecta a los porteños. Se trata de la adecuación 252 Refugios Climáticos a la que la gente podrá asistir para encontrar alivio y protegerse del fuerte sol. "Es un tema que nos tiene muy preocupados a todos, está en todos los medios y lo plantean los vecinos", señaló.

Las olas de calor son eventos climáticos cada vez más frecuentes, intensos y prolongados como consecuencia del cambio climático. Las proyecciones indican un aumento sostenido tanto de las temperaturas máximas como mínimas, lo que incrementa los riesgos para la salud.

“Son lugares que tenemos, que existen, pero que están preparados y los abrimos para que puedan recibir a un vecino o alguien que está circulando en la Ciudad y siente que el calor lo está agobiando. En esos espacios por sus características permiten encontrar alivio y protegerse del calor frente a altas temperaturas”, señaló Jorge Macri desde la sede de gobierno porteño ubicado en la calle Uspallata.

En los Refugios Climáticos, señaló el Alcalde, "el vecino va a poder ingresar y tener el apoyo de personal nuestro que le va acercar agua fresca, va a tener un lugar con aire acondicionado para poder recuperarse”. Los mismos estarán en bibliotecas populares, museos, centros culturales, centros de días, las distintas sedes comunales, 11 polideportivos y clubes sociales. A eso se suman 35 hospitales públicos, 23 comisarías y 11 centros de atención social.

Refugios CABA 30-12-25 Estas medidas se inscriben dentro del Programa de Adaptación frente a Eventos Climáticos Extremos, vigente desde 2017, que apunta a prevenir los impactos negativos del calor, en particular durante las olas de calor que afectan a la población adulta mayor. Entre las acciones previstas se incluye la difusión de información y recomendaciones a través de sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR), grupos de WhatsApp y redes sociales.