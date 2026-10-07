7 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción en Córdoba: una alumna llevó un arma a la escuela en su mochila

La menor, alumna de primer grado, llevó un pistola que pertenecía a su madre, agente de policía, y se activaron los protocolos de seguridad en la escuela del barrio Alberdi.

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Investigan si la pequeña accedió al arma de fuego porque su madre es integrante de la fuerza policial.

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Padres y estudiantes reclaman que las autoridades desde la institución intentaron silenciar a las víctimas durante más de un mes.
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Los docentes hallaron la pistola entre las pertenencias de la menor, que asiste a la escuela del barrio Alberdi, y según las versiones que trascendieron la niña habría tomado de su madre que es policía.

Ante el descubrimiento, las autoridades escolares activaron el protocolo de seguridad y pusieron a resguardo a los niños y los maestros, a la vez que radicaron la denuncia en la Policía.

De la investigación surgió que la madre es agente de la fuerza policial y por ese motivo la nena tuvo acceso al artefacto. Aunque todavía no se estableció en qué circunstancias y con qué intenciones hizo ésto.

Estos hallazgos peligrosos en los bolsos de los estudiantes ponen la atención en cómo se maneja la seguridad en los establecimientos escolares, y cómo trabajar en el control, prevención y contención dentro del ámbito familiar e institucional.

Otros antecedentes recientes en escuelas

El episodio de la nena armada en una escuela del barrio Alberdi, en Córdoba, no es un caso aislado. Se suma a otros dos casos ocurridos a fines de agosto y principios de septiembre. En uno de ellos, en un colegio de la zona norte de la capital, donde secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero a un grupo de alumnos. En el segundo hecho se registró en un Instituto Provincial de Educación Media (Ipem), donde un estudiante secundario llevó una réplica de arma de fuego al establecimiento.

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