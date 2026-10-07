Conmoción en Córdoba: una alumna llevó un arma a la escuela en su mochila La menor, alumna de primer grado, llevó un pistola que pertenecía a su madre, agente de policía, y se activaron los protocolos de seguridad en la escuela del barrio Alberdi. Por Agregar C5N en









Investigan si la pequeña accedió al arma de fuego porque su madre es integrante de la fuerza policial. Redes sociales

Una alumna de primer grado llegó con un arma a la escuela y generó conmoción entre los docentes y alumnos. El hecho ocurrió en una escuela de la ciudad de Córdoba, y la escondió en la mochila.

Los docentes hallaron la pistola entre las pertenencias de la menor, que asiste a la escuela del barrio Alberdi, y según las versiones que trascendieron la niña habría tomado de su madre que es policía.

Ante el descubrimiento, las autoridades escolares activaron el protocolo de seguridad y pusieron a resguardo a los niños y los maestros, a la vez que radicaron la denuncia en la Policía.

De la investigación surgió que la madre es agente de la fuerza policial y por ese motivo la nena tuvo acceso al artefacto. Aunque todavía no se estableció en qué circunstancias y con qué intenciones hizo ésto.

Estos hallazgos peligrosos en los bolsos de los estudiantes ponen la atención en cómo se maneja la seguridad en los establecimientos escolares, y cómo trabajar en el control, prevención y contención dentro del ámbito familiar e institucional.

Otros antecedentes recientes en escuelas El episodio de la nena armada en una escuela del barrio Alberdi, en Córdoba, no es un caso aislado. Se suma a otros dos casos ocurridos a fines de agosto y principios de septiembre. En uno de ellos, en un colegio de la zona norte de la capital, donde secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero a un grupo de alumnos. En el segundo hecho se registró en un Instituto Provincial de Educación Media (Ipem), donde un estudiante secundario llevó una réplica de arma de fuego al establecimiento.