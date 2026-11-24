La cantante se hartó de los cuestionamientos sobre su apariencia física y fulminó a sus detractores con un filoso mensaje en las redes sociales.

Karina la Princesita estalló en las redes sociales tras recibir una ola de críticas por su apariencia física y, lejos de quedarse callada, compartió un contundente descargo contra quienes cuestionaron su imagen.

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Todo comenzó cuando la cantante publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram, en las que se mostró muy sensual frente a un espejo, luciendo un pantalón negro ajustado y un top que resaltaba su figura y dejaba su panza al descubierto. “Girando, sigue girando”, escribió junto a la publicación, que cosechó 100 mil likes y varios comentarios.

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores la llenaron de elogios, destacaron su belleza e incluso la compararon con estrellas internacionales como Britney Spears y Shakira.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios cuestionaron el estado de su cabello, especularon con que se habría sometido a un tratamiento con inyecciones para bajar de peso y aseguraron que se había realizado retoques estéticos en el rostro. Hasta hubo quienes señalaron que se la veía triste y angustiada en las imágenes.

Cansada de las opiniones sobre su aspecto físico, la Princesita salió con los tapones de punta y les dedicó un filoso mensaje a sus detractores a través de una historia de Instagram.

“Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el ort… Y si no puedes y ves que el otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso”, disparó la artista, quien cerró su descargo con un emoji de corazón y una carita llorando.

Karina La Princesita vía historias de Instagram.

La lucha de Karina la Princesita contra la ansiedad y las heridas de su pasado

Así como en esta oportunidad Karina la Princesita, hizo un descargo contra las críticas que recibe por su cuerpo, en otras ocasiones la cantante se sinceró sobre su lucha contra la ansiedad, los tratamientos que realizó y los difíciles momentos que atravesó a lo largo de su vida.

“Por ponerle todo al corazón, por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia. Por querer sólo encerrarme. Por a veces no saber quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos, por intentar esconder lo que siento…”, escribió en una oportunidad junto a una serie de imágenes en las que se la veía llorando.

La cantante se sinceró en sus redes sociales sobre su estado de ánimo actual. Redes Sociales

Lejos de ocultar sus emociones, la artista también destacó el esfuerzo que hace día a día para salir adelante: “Pero también por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad, por ponerle corazón, por sonreír a pesar de todo”.

En aquel entonces, Karina abrió su corazón y reflexionó sobre las experiencias de su infancia y las marcas que dejaron en su vida adulta.

“A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marca. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada. Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo. Abrazate de vez en cuando”, expresó.

Finalmente, la cantante aclaró que su intención no era generar preocupación entre sus seguidores, sino compartir una reflexión sobre su proceso de sanación y aceptación personal. “La acción de abrazarte es una muestra de que te estás ocupando y estás sanando. Esto no es un pedido de ayuda o aviso de que estoy mal. Muy por el contrario. Es parte de reconocerse con todo lo que sos y avanza”, concluyó.