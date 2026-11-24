El dilema del autoguardado en GTA VI: por qué podrías perder horas de juego y cómo evitarlo El esperado título de Rockstar Games no registra el progreso de forma constante ni a intervalos fijos. Las inconsistencias del sistema automático, los bloqueos durante la acción y la guía para guardar manualmente sin poner en riesgo tu avance. Por Agregar C5N en









Grand Theft Auto VI ha batido el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI generó un impacto masivo en la industria del entretenimiento digital, convocando a millones de jugadores a explorar el mapa de Leonida y las calles de Vice City. Sin embargo, a medida que la comunidad avanza en la historia principal y en la carrera criminal de los protagonistas, surgió un inconveniente técnico que encendió las alarmas: la función de autoguardado no opera con la frecuencia ni la previsibilidad que muchos daban por sentada.

A diferencia de otros videojuegos modernos que respaldan el progreso tras cada acción menor, la nueva entrega desarrollada por Rockstar Games posee un sistema acotado que teóricamente registra el avance al completar misiones principales o eventos clave. Sin embargo, reportes de usuarios confirman que este mecanismo presenta inconsistencias significativas, guardando la partida al finalizar ciertas misiones pero omitiendo el registro en otras. Ante una interrupción repentina del suministro eléctrico o un cierre inesperado de la aplicación en la consola, el jugador se expone al riesgo real de perder horas de avance no respaldadas.

La fragilidad del respaldo automático se agrava por las estrictas restricciones operativas impuestas en el juego. Rockstar Games inhabilita por completo la opción de guardar —tanto automática como manualmente— mientras el jugador se encuentra en medio de un combate, es perseguido por la policía o por pandilleros, o durante el desarrollo activo de las misiones protagonizadas por Jason y Lucía. Sumado a que GTA VI no permite repetir misiones de forma directa desde el menú, la falta de un guardado manual oportuno puede privar al usuario de conservar instancias clave de la aventura a las que desearía retornar.

En un título de enormes dimensiones como GTA VI, donde recorrer el mundo abierto y desarrollar a los personajes puede demandar jornadas extensas frente a la pantalla, no depender únicamente del sistema automático resulta indispensable. Los especialistas sugieren guardar la partida manualmente de forma inmediata tras completar cada misión relevante, diversificar el uso de los 15 espacios disponibles en distintas fases del juego y realizar un guardado de resguardo antes de cerrar la aplicación. Con estos sencillos recaudos, los jugadores podrán garantizar que cada logro en Vice City quede protegido.

Cómo guardar manualmente una partida en GTA VI Para evitar perder el progreso, lo más recomendable es realizar guardados manuales cada vez que el juego lo permita. De esta manera, si ocurre una interrupción inesperada, será posible recuperar un avance más reciente.

GTA 6 cuenta con 15 ranuras para almacenar partidas, aunque una de ellas está reservada exclusivamente para el autoguardado. Las restantes permiten conservar diferentes puntos de progreso y elegir desde cuál continuar la aventura. El procedimiento para guardar manualmente es sencillo: Abrir el menú de opciones del videojuego.

Ingresar en el apartado Juego.

Seleccionar la opción Guardar juego.

Elegir una de las ranuras disponibles para registrar el progreso. De esta manera, los jugadores pueden tener mayor control sobre sus avances y reducir el riesgo de perder horas de juego por una falla o interrupción inesperada.