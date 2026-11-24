La Justicia condenó a un abogado a pagar $5 millones por llamar "carancho" a un colega en un escrito El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 15 fijó la indemnización por daño moral a favor de Marcelo Nicolás Piccardi, tras el agravio que recibió de José Rodolfo Eleazar González en un juicio por derechos del consumidor. Por Agregar C5N en









El término "carancho" tiene un sentido despectivo en el ámbito legal. Redes sociales

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 15, a cargo del juez Javier Santamaría, condenó en primera instancia al abogado José Rodolfo Eleazar González a pagar $5 millones por daño moral, más intereses y costas, a su colega Marcelo Nicolás Piccardi por llamarlo "carancho" en un escrito judicial durante un juicio contra Cencosud S.A. en la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto comenzó el 24 de agosto de 2022, cuando González contestó una demanda por derechos del consumidor en representación de la empresa. En esa presentación, incluyó a Piccardi dentro de un grupo de profesionales a los que calificó de "caranchos" y afirmó que promovían juicios reiterados para obtener beneficios económicos.

Piccardi, con más de diez años de trayectoria en defensa del consumidor, denunció que esas expresiones perjudicaban su imagen profesional. Por su parte, González admitió el uso del término, pero alegó que siguió instrucciones de su cliente con poco tiempo y que ofreció disculpas rechazadas por el afectado.

Antes de la demanda civil, el caso pasó por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que en diciembre de 2023 multó a González con $400 mil. La sanción fue confirmada en junio de 2025 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tras lo cual Piccardi reclamó la reparación civil.

El juez fundamentó la condena por el carácter ofensivo del término Durante el proceso, el letrado demandado argumentó que la condena implicaría castigarlo dos veces por el mismo hecho debido a la multa previa. Sin embargo, la Justicia rechazó ese planteo porque la penalidad del Colegio de Abogados constituye una sanción profesional y no una indemnización para reparar el perjuicio de Piccardi.

En su fallo, Santamaría determinó que la palabra "carancho" tiene un sentido despectivo en el ámbito legal, pues se asocia con profesionales que buscan lucro a costa de personas en accidentes o reclamos judiciales, incluso con prácticas irregulares. Además, subrayó que las diferencias entre letrados no justifican términos descalificadores. El magistrado destacó que González, por su condición de abogado, debía conocer el alcance de sus palabras dentro de un expediente. Por último, sostuvo que una expresión ofensiva genera daño moral al afectar la dignidad y la reputación, aunque no se demuestre una pérdida económica concreta.