El actor detalló cuál es su situación económica actual, reconoció que en algún momento hizo "mucho dinero de verdad", pero que no se supo "administrar". "Después me enfermé y perdí mucho dinero", lamentó.

El actor Matías Alé pasó por Con Carmen en El Nueve y recordó los tiempos de bonanza trabajando en teatro con Carmen Barbieri entre 2008 y 2011 para contrastarlos con su actualidad económica. " Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo ", sostuvo el artista.

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"Vos hacías una función con Carmen, metías 1.100 personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias", recordó el actor y afirmó que hizo "mucho dinero, mucho dinero de verdad" trabajando con la conductora. " Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero ", lamentó el artista.

"Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes ", planteó Alé y Barbieri lo interrumpió para agregar: " Cuatro trabajos, muchos ".

El conductor y la actriz coincidieron en que las reglas del juego cambiaron para todos, aunque el intérprete aclaró que no buscaba hacer un análisis político sino describir una realidad concreta.

La última semana Carmen Barbieri regresó a la televisión, después de atravesar un delicado cuadro de salud que la mantuvo internada en la Clínica Zabala. La conductora retomó su programa Con Carmen, por El Nueve, y relató los difíciles momentos que vivió.

Recibida entre aplausos por sus compañeros, Carmen Barbieri expresó: "Buenas tardes, estoy acá. Los extrañé". Luego, sorprendió con una fuerte confesión: "Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada".

La conductora recordó uno de los episodios más preocupantes de su internación: "El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre". Además, reconoció la gravedad de su estado: "Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava".

Sobre su recuperación, Barbieri admitió que todavía enfrenta algunas secuelas: "Estoy débil, estoy anémica". Sin embargo, destacó su felicidad por regresar al trabajo y agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del público durante su ausencia.

"Estoy feliz de volver a trabajar. Gracias por esperarme y por hacerme el aguante", manifestó emocionada. La artista también confirmó que el sábado 21 de noviembre volverá a la clínica durante algunas horas para realizarse nuevos estudios médicos.