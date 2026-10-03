3 de octubre de 2026 Inicio
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Instituto recibirá público visitante ante Boca en Córdoba: cuáles son los precios y cómo sacar las entradas

Ya se encuentran a la venta las entradas para el duelo del viernes 9 de octubre entre el Xeneize y la Gloria, líder de la Zona A del Torneo Clausura, en el estadio Mario Alberto Kempes. Desde la institución albirroja compartieron todos los detalles sobre el expendio de tickets.

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Boca llevará público visitante a Córdoba: dispondrá de una platea y una tribuna popular para su gente ante Instituto. 

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Los hinchas de Boca Juniors podrán acompañar al equipo ante Instituto el viernes 9 de octubre, desde las 19:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, ya que el conjunto local habilitó la presencia visitante y lanzó la venta de los tickets para ambas tribunas.

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La venta para los simpatizantes xeneizes comenzó este sábado a las 9 y permanecerá habilitada hasta el viernes 9 de octubre a las 12, salvo que se complete antes el cupo disponible. El acceso se gestiona desde la plataforma oficial de Instituto y requerirá la presentación de DNI junto con la entrada correspondiente para ingresar el día del partido.

Para la parcialidad de Boca habrá dos alternativas dentro del sector asignado por el club: la popular Artime tendrá un valor de $75.000, mientras que la platea Roberto Gasparini costará $100.000, de acuerdo con el esquema comunicado por Instituto para el encuentro correspondiente a la duodécima fecha del torneo.

Boca ante Instituto: cómo llega el Xeneize al próximo partido

Boca llegará al compromiso cordobés después de superar 3-0 a Unión en La Bombonera, resultado que lo dejó entre los primeros puestos de la Zona A, quedó muy cerca de liderar la Tabla anual y extendió a 16 encuentros su serie sin derrotas bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo también mantiene actividad en otros frentes, ya que continúa en carrera por la Copa Argentina, en la que enfrentará a Banfield por un lugar en la final y la Copa Sudamericana, en la que jugará las semifinales frente a Vasco da Gama el martes 13 de octubre por la ida de la serie en la Bombonera.

Con uno de Di Lollo y dos de Flores, Boca venció a Unión por 3 a 0 en la antesala del partido ante Instituto en Córdoba.

Con uno de Di Lollo y dos de Flores, Boca venció a Unión por 3 a 0 en la antesala del partido ante Instituto en Córdoba.

El antecedente más cercano del Xeneize en la provincia de Córdoba fue ante Talleres, en abril de 2026, también en el Kempes, con una victoria 1-0 gracias a un gol de Adam Bareiro. Antes, Boca había eliminado a Vélez en ese estadio por los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido que desató la polémica por la cantidad de extranjeros que el club de La Ribera había anotado para ese encuentro.

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