Nati Jota criticó a los usuarios del GTA VI, desató un escándalo y la fulminaron en redes La conductora cuestionó el comportamiento de los jugadores con los personajes femeninos del videojuego y quedó en el centro de la polémica. Agregar C5N en









Nati Jota y un comentario que generó polémica.

Nati Jota volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras compartir una reflexión en sus redes sociales. Esta vez, la conductora cuestionó una situación vinculada al videojuego GTA VI y despertó el enojo de numerosos usuarios.

Todo comenzó cuando la periodista se hizo eco de una publicación en X en la que se cuestionaba el acoso hacia los personajes femeninos dentro del videojuego. En el video, el protagonista se acerca a una mujer que descansa en una reposera en la playa y comienza a perseguirla y hostigarla.

Fue justamente esa actitud la que despertó la indignación de la conductora de Sería Increible (OLGA), quien cuestionó que algunos jugadores encuentren diversión en reproducir conductas de acoso hacia las mujeres, incluso dentro de un mundo virtual. "Que te divierta hacer esto incluso en un juego", escribió junto a una serie de emojis de banderas rojas, utilizadas habitualmente para señalar comportamientos alarmantes.

Lejos de quedarse ahí, la conductora fue por más: "Y estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto -aún-".

Los usuarios contra Nati Jota Sus palabras no tardaron en generar revuelo y, en cuestión de horas, la periodista recibió una catarata de críticas por parte de los usuarios de la plataforma, quienes cuestionaron su postura.

"Bueno Nati, cada uno se divierte a su forma"; "Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta, no lo juegues"; "Ay, Nati. Sos la menos indicada para opinar de ciertas cosas"; "Nati, buscate un problema honesto"; "Es más digno que grabarse llorando", fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios. Frente a las críticas, la conductora volvió a pronunciarse y fue contundente: "Chicos, les puede gustar el GTA y que les parezca rancio perseguir a una mina asustada en bikini sostenidamente".