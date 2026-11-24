Stevie Wonder se burló que quienes dudan de su ceguera: "Súbanse al auto conmigo y veremos qué pasa" Durante un reciente concierto en Chicago, el cantante y compositor estadounidense desmintió con humor las teorías conspirativas que aseguran que finge ser no vidente. Por Agregar C5N en









Stevie Wonder perdió la vista cuando era apenas un bebé. Redes sociales

El cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder salió al cruce de los rumores que ponen en duda su ceguera durante un reciente concierto en el estadio United Center de Chicago, en el marco de su gira por los 50 años del disco Songs in the Key of Life. Con un gran sentido del humor, desafió al público a comprobar si puede ver.

Ante los espectadores reunidos en ese recinto, el multiinstrumentista respondió a quienes lo acusan de simular su condición: "Si creen que realmente puedo conducir o que realmente puedo ver, súbanse al automóvil conmigo y veremos qué nos sucede al final del día". La ocurrencia provocó risas y aplausos inmediatos en la sala.

El artista perdió la vista cuando era apenas un bebé a raíz de complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro. A pesar de esa circunstancia, desarrolló desde muy joven una trayectoria extraordinaria en la música internacional, aunque desde hace años circulan teorías conspirativas que aseguran que finge su ceguera.

Esas especulaciones cobraron fuerza en redes sociales a partir de un video viral grabado años atrás sobre un escenario junto a Paul McCartney. En esa secuencia, el músico británico derriba por accidente un pie de micrófono y Wonder logra atraparlo antes de que golpee contra el suelo.

El día que Stevie Wonder explicó el origen de su ceguera El episodio de Chicago no constituye la primera ocasión en que el cantante aborda este asunto en público. En julio de 2025, durante un recital en Cardiff, Gales, como parte de una gira europea, el músico interrumpió su presentación y declaró: "Tengo que decirles algo que estaba pensando y quería que el mundo lo supiera. Lo digo ahora mismo. Saben, ha habido rumores de que yo veo y todo eso".