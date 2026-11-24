Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la partida del astro y la causa llega a su instancia decisiva. Después de dos juicios, la destitución de una jueza y más de 50 audiencias, el tribunal se prepara para dictar sentencia el 22 de diciembre contra seis profesionales de la salud, con Leopoldo Luque y Agustina Cosachov entre los principales apuntados.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona y la investigación judicial por las circunstancias de su fallecimiento atraviesa sus últimas semanas de definición. Después de dos juicios, la destitución de una jueza, más de 50 audiencias y la reciente absolución de uno de los médicos, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro se prepara para dictar sentencia el 22 de diciembre contra seis profesionales de la salud, con Leopoldo Luque y Agustina Cosachov entre los principales apuntados. El reclamo de justicia de su familia y del pueblo maradoniano sigue intacto.

Los últimos días de Maradona: el podcast sobre la muerte del 10 que se convirtió en un fenómeno global

El 25 de noviembre de 2020, el mundo se anotició de la muerte de uno de los hombres más influyentes del último tramo del siglo XX. Desde que puso la zurda inmortal en un potrero, su nombre se convirtió en leyenda. "Si yo fuera Maradona, viviría como él", dice Manu Chao en La vida tómbola, una obra compuesta para el documental de Emir Kusturica sobre el pibe de Fiorito, que lo muestra con sus luces y sombras: una existencia impredecible, llena de azar, giros inesperados, oportunidades y una vida que fue mucho más que fútbol.

Pero también cabría preguntarse: "Si yo fuera Maradona, ¿moriría como él?". A seis años de su partida, esa pregunta es una herida abierta, quedan algunos interrogantes por resolver y una verdad que duele: lo dejaron morir "solo como un perro". Al menos, así lo expresó Gabriel Omar Batistuta, otro crack y goleador que le dio también a Argentina muchas alegrías.

"No hicimos mucho por él para protegerlo. Es algo que no me gusta pensar. Me culpo de ello porque podría haberlo ayudado...", se cuestionó el Bati, pero la realidad es que Diego no estaba solo. Tenía un equipo interdisciplinario, liderado por el médico de cabecera Leopoldo Luque, que estaba a cargo de su salud mientras atravesaba una internación domiciliaria, tras haber sido operado de un hematoma subdural. Todo parecía bajo control.

Hasta que un 25 de noviembre de 2020 se detuvo el reloj cerca de las 12 del mediodía: Diego Armando Maradona falleció a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre. Desde ese instante, el tictac comenzó a correr para todos aquellos que integraron el cuerpo médico que "dejó morir a Diego".

Hoy esperan saber si hubo responsabilidad penal el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque; Nancy Forlini, médica coordinadora de la prepaga; Agustina Cosachov, psiquiatra a cargo del tratamiento; Carlos Díaz, psicólogo especialista en adicciones; Mariano Perroni, coordinador del equipo de enfermeros; y Ricardo Almirón, enfermero del último turno.

Dalma, Gianinna y el abogado Fernando Burlando durante una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona. Web

La cuenta regresiva hacia el veredicto: penas pedidas y un proceso marcado por el escándalo

Con la voz quebrada y al borde del llanto tras más de seis meses de debate, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, puso fecha al desenlace: el veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre a las 12. Junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, deberá definir si hubo responsabilidad penal del equipo médico en la internación domiciliaria que terminó con la vida del ídolo.

Esta instancia llega tras un accidentado recorrido judicial. El primer juicio, iniciado en marzo de 2025, terminó anulado en mayo de ese año cuando estalló el escándalo por el documental secreto que protagonizaba la entonces jueza Julieta Makintach —posteriormente destituida—, obligando a reiniciar todo el proceso desde cero en abril de este año.

Tras más de 50 audiencias y el cierre de los alegatos el 22 de octubre, la causa ya tiene una primera definición: el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto de culpa y cargo luego de que ni la Fiscalía ni las querellas sostuvieran la acusación en su contra.

Para los otros seis imputados, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren reclamaron penas de cumplimiento efectivo. Pidieron 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y 8 para Agustina Cosachov bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual; mientras que para Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón solicitaron entre 4 y 5 años de cárcel por homicidio culposo, además de inhabilitaciones profesionales.

Mientras las defensas insisten en que el desenlace era imprevisible y niegan cualquier delito, el entorno íntimo y el mundo del fútbol mantienen vivo el reproche por la desprotección que rodeó los últimos días del Diez. Ahora, la última palabra está en manos de la Justicia.

Últimos alegatos, lágrimas y el pedido de justicia antes de la sentencia

La última jornada del debate estuvo marcada por los alegatos finales de las defensas de los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, quienes pidieron la absolución bajo el argumento de que ambos ya sufrieron una "condena social" y que no tuvieron poder de decisión sobre el dispositivo médico en Tigre. "A Diego no se lo honra con una condena injusta, se lo honra haciendo justicia", sostuvo la defensa de Perroni, mientras que los abogados de Almirón calificaron el proceso como "el juicio del revés" y aseguraron que su defendido actuó cuando el cuadro ya era irreversible.

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Luego llegó el turno más emotivo: las palabras finales de las hijas del Diez. Entre lágrimas, Dalma apuntó contra los planteos de los imputados y reclamó justicia por su papá: "Ellos tienen la posibilidad de estar con su familia, algo que mi papá no tiene". A su turno, Jana expresó su confianza en el tribunal y cerró con un mensaje directo al astro: "Te extraño y te amo con todo mi corazón. Lo que hago, lo hacemos juntos".

Por último, antes de que los jueces pasaran a deliberar, varios de los acusados hicieron uso de la palabra para insistir en su inocencia. Agustina Cosachov aseguró que hizo todo lo posible para ayudarlo; Leopoldo Luque afirmó que la muerte de Diego le dolerá siempre,pero remarcó: "Soy inocente"; y Almirón dijo tener "la conciencia tranquila" tras definir los últimos años como "una pesadilla".

A seis años de la muerte de Diego, con todos los argumentos sobre la mesa, la última bola de esta larga partida judicial ya está girando en el bolillero. El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026 a las 12, justo en la antesala de la Navidad, cuando su familia y todo el pueblo argentino esperan que esta vez se haga justicia y poder celebrar: "La vida es una tómbola, y ¡arriba y arriba!".