Aumentan las multas de la Policía Caminera en Córdoba: cuáles son los nuevos valores Tras la actualización del valor de referencia del litro de nafta súper, la Unidad Fija sufrió un aumento del 2,6% respecto a septiembre. Las sanciones máximas ya superan los $4 millones. Por Agregar C5N en









La Policía Caminera de Córdoba implementó un aumento en sus multas de tránsito. CEDOC

La Policía Caminera de Córdoba implementó un nuevo aumento en sus multas tras la actualización del valor de referencia del litro de nafta súper. Las sanciones máximas ya superan los $4 millones.

El incremento fue oficializado en la resolución 48 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial, que indica que la Unidad Fija (UF) quedó establecida en $2.165, lo que implica una suba del 2,6% respecto a septiembre.

Por lo tanto, una infracción máxima, sancionada con entre 1.200 y 2.000 unidades fijas, se traduce a cifras que van desde los $2m5 millones hasta los 4,3 millones. Esta categoría de infracción, además, puede acarrear la inhabilitación para conducir y, en determinados casos, denuncias penales.

Córdoba: cuánto cuestan ahora las multas a partir de octubre Leves: van de 20 a 100 UF. Incluyen infracciones como fumar mientras se conduce y los montos oscilan entre $43.200 y $216.000. También pueden implicar la quita de hasta dos puntos de la licencia.





van de 20 a 100 UF. Incluyen infracciones como fumar mientras se conduce y los montos oscilan entre $43.200 y $216.000. También pueden implicar la quita de hasta dos puntos de la licencia. Graves: comprenden faltas como circular con las luces apagadas. Van de 100 a 200 UF y pueden alcanzar los $432.000, además de una pérdida de entre dos y cinco puntos.





comprenden faltas como circular con las luces apagadas. Van de 100 a 200 UF y pueden alcanzar los $432.000, además de una pérdida de entre dos y cinco puntos. Muy graves: abarcan, entre otras conductas, cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. Van de 200 a 400 UF y llegan hasta $864.000, con la posibilidad de perder hasta 20 puntos.





abarcan, entre otras conductas, cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. Van de 200 a 400 UF y llegan hasta $864.000, con la posibilidad de perder hasta 20 puntos. Máximas: incluyen casos como alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura. Van de 1.200 a 2.000 UF, con valores que parten de $2.592.000 y llegan a $4.320.000. Córdoba: el gobernador Martín Llaryora respaldó las sanciones por infracciones de tránsito El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se manifestó a favor de un "sistema mixto" para sancionar infracciones de tránsito, con la incorporación de tecnología en determinados lugares de circulación como complemento de las tareas de la Policía Caminera.

En diálogo con Cadena 3, el mandatario provincial planteó: "Yo creo que hay que avanzar definitivamente en un sistema mixto, porque a veces lo presencial también es importante".

Luego, respaldó el uso de la tecnología y explicó que el tema está siendo atendido por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Al respecto, mencionó como posibles lugares de aplicación los puentes y las circunvalaciones, aunque no precisó fechas de implementación. "Están trabajando ya con los pliegos para la adquisición", afirmó. Por último, y sobre el trabajo conjunto de la unidad de seguridad de tránsito y las nuevas herramientas, concluyó: "Para mí tiene que ser un sistema mixto en donde vayamos a la tecnología".