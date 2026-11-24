Los bonos argentinos vuelven a caer en Wall Street y trepa el riesgo país La volatilidad de los mercados internacionales se hace carne nuevamente este martes, luego de un inicio de semana con rebote bursátil tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia. Por Agregar C5N en









Martes en rojo para los papeles argentinos luego de un lunes con repunte.

La volatilidad de los mercados internacionales vuelve a hacerse carne este martes, con caídas generalizadas de los bonos soberanos argentinos en dólares, al igual que las acciones en Wall Street, al tiempo que el riesgo país continúa moviéndose por encima de los 1.000 puntos básicos luego de un lunes con rebote tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia.

Entre los bonos argentinos globales, Global 2029 (GD29) cede 1,3%, mientras que el Global 2030 (GD30) retrocede 1,5%. Por su parte, el Global 2035 (GD35) pierde 1,8% y el Global 2038 (GD38) baja 1,8%. Las mayores caídas se concentran en el tramo largo de la curva: tanto el Global 2041 (GD41) como el Global 2046 (GD46) se hunden 2%.

En ese marco, el riesgo país borra el leve retroceso de la rueda del lunes, en medio (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escala 7,1% hasta los 1.108 puntos básicos, su mayor nivel en más de un año.

Qué es el riesgo país El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, en nuestro caso, la Argentina. Una medición alta puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo, clave para realizar obras, además de complicar las necesidades financieras.

Desde el agente financiero Rava explican que “la importancia de tener en cuenta el riesgo país en las operaciones crediticias creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales”.

“Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que se intenta establecer relaciones. Asimismo, deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones”, agregaron.