Otro alumno armado en una escuela: fue con un revólver cargado con 6 balas y lo redujeron en clases Sucedió en San Miguel de Tucumán, cuando un adolescente de 17 años entró a su clase armado y fue advertido por un compañero. El hecho no dejó heridos y el alumno fue demorado. Por + Seguir en







El alumno de 17 años fue detenido y le secuestraron el arma.

A ocho días de la tragedia de San Cristóbal, donde un alumno abrió fuego en una escuela y dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y ocho heridos, otro hecho de gravedad prendió las alarmas en una institución educativa: en San Miguel de Tucumán, un estudiante de 17 años fue descubierto con un arma cargado con seis balas.

El hecho sucedió esta mañana en el sur de la capital tucumana, en la escuela secundaria El Salvador, ubicada en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Según se informó, el joven que cursa 4° año se encontraba en plena clase de Biología, cuando se detectó que tenía en su poder un revólver cargado con seis municiones.

Escuela Secundaria El Salvador El caso conmocionó a la comunidad de la Escuela Secundaria El Salvador. Según las primeras informaciones, los directivos se comunicaron con el 911 y se activó un operativo de urgencia. La Policía tucumana llegó al lugar y, luego de coordinar la intervención con el equipo directivo, ingresó al aula. El procedimiento se realizó sin incidentes mayores y los efectivos lograron reducir al estudiante sin que se produjeran disparos ni situaciones de violencia.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, relató cómo fue el procedimiento ante la gravedad del hecho. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”, expresó el funcionario con el medio local Contexto Tucumán.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el joven habría concurrido armado con la intención de amenazar a algunos de sus compañeros, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el trasfondo del caso ni si existían conflictos previos dentro del curso o del establecimiento.

tucuman alumno armado El joven de 17 años fue demorado y liberado a las horas.