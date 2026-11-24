Un año después del fallecimiento del crack, un podcast creado por un grupo de periodistas argentinos se propuso reconstruir el último año y medio de su vida a través de miles de audios de WhatsApp de la investigación judicial. Con el correr de los años alcanzó un gran impacto internacional y fue narrado por leyendas del fútbol como Thierry Henry y Jorge Valdano.

Este miércoles 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. A seis años de aquel día tristísimo de 2020, las circunstancias que rodearon sus últimos meses de vida y su fallecimiento en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, continúan en medio de las conversaciones de la gente y dentro de poco tendrán una conclusión judicial, cuando en diciembre se conozca el fallo que establecerá las responsabilidades de su entorno.

En ese contexto, vuelve a adquirir una actualidad muy potente Los Últimos Días de Maradona, el podcast original de Spotify producido junto a Adonde Media y estrenado un año después de la muerte del 10, que permitió a muchísimo argentinos y a fanáticos de Diego en el exterior conocer qué fue lo que ocurrió en la etapa final de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La producción, dividida en seis episodios, recorrió el último año y medio de vida del ídolo de Boca, Nápoli y la Selección. Su principal materia prima fueron miles de audios de WhatsApp vinculados con la causa judicial, que permitieron conocer las conversaciones privadas de familiares, colaboradores y profesionales que integraban el entorno de Diego. A ese material se suman entrevistas, testimonios y documentación del expediente, con el propósito de reconstruir tanto las circunstancias de su muerte como el proceso de deterioro que atravesó durante sus últimos meses.

"En un primer momento, nuestra idea fue reconstruir las circunstancias de la muerte de Diego y entender qué había ocurrido aquel día en la casa de Tigre", recuerda el periodista Alejandro Marinelli, uno de los autores del podcast. Sin embargo, el análisis de las comunicaciones y del expediente terminó ampliando el enfoque. La historia ya no se limitaría a reconstruir el desenlace, sino que abarcaría también las decisiones, los conflictos y las relaciones que marcaron el último tramo de la vida de Maradona.

El desafío del proyecto consistía en ordenar una enorme cantidad de información, establecer qué funciones cumplía cada integrante del dispositivo de atención médica y contrastar los documentos con los testimonios de quienes habían participado de los acontecimientos. La intención era construir una interpretación periodística propia, sin reproducir las lecturas que ya circulaban en los medios.

"La historia de la muerte de Maradona ya había sido contada, pero sin demasiado detalle. Nosotros buscamos profundizar en la información contenida en el expediente y, a partir de ese material, comenzamos a entrevistar a los testigos", señala el periodista.

Uno de los aspectos centrales del podcast es la posibilidad de escuchar las conversaciones de manera ordenada y seguir la evolución de la situación prácticamente día por día. Los audios permiten observar cómo se deterioraba el estado de Diego, los intentos por convencerlo de que aceptara una intervención quirúrgica y las distintas estrategias que se utilizaron para conseguir que recibiera atención médica.

Las comunicaciones también muestran la complejidad de los vínculos personales que rodeaban a Maradona. Según describe Marinelli, Diego atravesaba períodos en los que rechazaba la compañía de las personas más cercanas y otros en los que reclamaba su presencia. Esa dinámica generaba un desgaste importante entre sus familiares y quienes participaban de su cuidado.

"Cuando Diego se sentía bien, echaba a todo el mundo. Cuando estaba mal, pedía que lo acompañaran y enseguida volvía a llamar a quienes había expulsado para pedirles que regresaran", explica.

Las responsabilidades y las preguntas que deja el final del 10

El podcast aborda las decisiones que se tomaron alrededor de Maradona y las responsabilidades de quienes tenían a su cargo su atención. Se trata de uno de los aspectos más delicados de la reconstrucción, especialmente porque los acontecimientos analizados forman parte de una causa judicial cuyo fallo se dará a conocer el próximo 22 de diciembre.

Marinelli plantea una mirada que se distancia de algunas de las interpretaciones más concluyentes que se instalaron alrededor del caso. Su análisis no supone desconocer la existencia de responsabilidades, sino distinguir entre las distintas conductas y las dificultades que presentaba el tratamiento de Diego.

"En aquel momento, el principal problema de Maradona no eran las drogas. Tenía dificultades con el alcohol, un deterioro físico muy importante, fuertes problemas anímicos y estaba sometido a una gran cantidad de medicación", explica.

La variabilidad de su estado también era un factor determinante. Había jornadas en las que se levantaba en buenas condiciones y otras en las que atravesaba momentos de mayor dificultad, tanto física como emocional. Para Marinelli, esa situación obliga a considerar las condiciones concretas en las que se desarrollaba la atención médica y las limitaciones que enfrentaban quienes intentaban cuidarlo.

Redes sociales

"Por eso, afirmar que quienes lo atendían fueron culpables me parece una simplificación. ¿Tenían responsabilidades? Sí. ¿Existían distintos grados de responsabilidad? También", plantea. En su interpretación, los audios no muestran necesariamente una actitud deliberada de indiferencia frente a la vida de Maradona, aunque sí permiten identificar decisiones y comportamientos a los que les pueden caber castigos.

Una historia que trascendió las fronteras

La narración del podcast estuvo a cargo de Matías Martin, cuya relación personal con Maradona y su sensibilidad frente a la historia fueron aspectos que los realizadores consideraron importantes para el proyecto. El periodista y conductor abre el podcast con el recuerdo del momento en que recibió la noticia de la muerte de Diego, durante su programa de radio.

Su participación también tuvo un componente emocional durante la grabación del último episodio. Según cuenta Marinelli, Martin se quebró mientras leía el texto final ante el micrófono y lo tuvieron que repetir muchas veces, porque las emociones estaban a flor de piel.

El alcance internacional fue otra de las características de la producción. El podcast llegó a unos 60 países y fue traducido a cinco idiomas. Además, contó con la participación de personalidades vinculadas con el fútbol y la cultura popular, entre ellas Jorge Valdano, Thierry Henry y Salvatore Esposito, el actor napolitano conocido por su trabajo en la serie Fargo y reconocido admirador de Maradona, quienes tuvieron a su cargo la narración para las versiones publicas en España, Francia-Inglaterra e Italia, respectivamente.

"Creo que el trabajo permitió abrir una perspectiva diferente sobre los últimos días de Diego en muchos países. Hasta entonces existía una especie de gran misterio sobre lo que había pasado en sus últimos días", señala Marinelli.

La investigación, aclara, se apoyó fundamentalmente en un método periodístico tradicional: estudiar documentación, ordenar información, entrevistar a los protagonistas y contrastar los relatos. Los miles de audios de WhatsApp constituyeron una fuente central, pero su valor estuvo asociado a la posibilidad de contextualizarlos y vincularlos con el resto de las pruebas y testimonios.

"Me parece que es un podcast que mantiene una enorme vigencia. Cada vez que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego, vuelve a tener repercusión en las redes sociales y reaparece entre las conversaciones del público", concluye.