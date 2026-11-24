El término está relacionado con el Producto Bruto Interno que se mide y se analiza de forma trimestral, aunque Argentina cuenta con un anticipo mensual a través del dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) brindado por el INDEC. El enfriamiento de la actividad golpea de forma desigual a sectores, con ganadores y perdedores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec) informó esta martes el dato oficial sobre la actividad económica , el cual, según anticiparon distintas consultoras privadas, confirmó que la economía argentina entró en recesión técnica . Pero es importante responder una serie de preguntas para entender mejor el tema. ¿Qué refiere el concepto? ¿Cuál es su implicancia en la diaria de los ciudadanos? ¿Cuáles son los efectos inmediatos? ¿De qué manera afecta el poder adquisitivo, el consumo y el trabajo en Argentina?

En primer lugar, el término suele ganar protagonismo cada vez que se publican los datos del organismo estadístico y, aunque desde el Gobierno intentaron restarle importancia al número concreto, existe un hecho que no escapa a la realidad, a un año de las elecciones presidenciales de 2027, donde Javier Milei buscará su segundo mandato como Presidente.

Técnicamente, una recesión técnica ocurre cuando el Producto Bruto Interno (PBI) de un país cae durante dos trimestres consecutivos en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, utilizando datos desestacionalizados (es decir, ajustados para eliminar los efectos propios de cada época del año, como las fiestas o las cosechas).

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, aseguró a C5N que " una recesión técnica es un concepto estadístico . Si dos trimestres consecutivos hay una caída respecto al trimestre anterior entramos en recesión técnica. En el segundo trimestre la economía cayó 0,6% y en el tercero en torno al 2,5% por lo que entraríamos en recesión técnica. En eso creo que hay consenso entre todos los economistas e incluso el Gobierno ".

En este sentido pidió " no pelearse con los datos ": "Una desaceleración del PBI puede ocurrir sin entrar en una recesión técnica. Un trimestre de caída y otro con un crecimiento nulo podríamos decir que es una desaceleración, pero no una recesión en términos conceptuales".

Preocupa el nivel de actividad industrial.

"Cuando hablamos de recesión técnica no necesariamente es lo mismo que cuando estudiamos los efectos de una recesión ya que esto último implica una suba significativa del desempleo y suelen ser extendidas para todas las actividad económicas. En este sentido, la economía argentina atraviesa más que una recesión, un cambio estructural que lleva a la economía a dos velocidades, por un lado los sectores exportadores y por otro lado, la industria, construcción y comercio", sumó Piccardo.

Cómo impacta en la economía de los argentinos

En Argentina, una recesión técnica presenta diversas particularidades, ya que suele darse en contextos de alza inflacionaria, restricción externa (falta de dólares) y un mercado laboral con alto peso de la informalidad. Todos elementos presentes en el gobierno libertario, donde incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) le remarca cada vez que puede la importancia de acumular reservas.

El impacto de una recesión técnica puede medirse por varias vías: licuación del salario, crecimiento de la informalidad, freno en sectores claves, a la vez que tensión en las cuentas públicas.

A diferencia de economías más flexibles donde la recesión dispara rápidamente el desempleo, en Argentina el primer ajuste suele darse vía precios. Las empresas y comercios frenan la toma de empleo, recortan horas extras y las paritarias se mantienen por debajo de la inflación.

Además, casi la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad o trabajan por cuenta propia. En este marco, cuando cae el consumo masivo, los primeros en perder ingresos de forma inmediata son los comerciantes de cercanía, prestadores de servicios independientes y los trabajadores de la construcción.

Estos últimos refieren a uno de los sectores claves en la economía. A la construcción, atada a la obra pública frenada por el Gobierno, se le suma la industria manufacturera y el comercio minorista como los primeros en mostrar números en rojo cuando una economía está en recesión técnica. Esto se traduce en una caída de ventas en supermercados, bajas en los patentamientos de autos y un menor movimiento en shoppings y locales gastronómicos.

Cuando la economía se achica, cae la recaudación de impuestos ligados al consumo y la actividad (como el IVA o Ingresos Brutos). Eso obliga al Estado a recortar gastos o buscar financiamiento para no agrandar el déficit fiscal, lo que a su vez quita otro motor de impulso a la economía.

Ante la consulta de C5N acerca de ¿qué puede hacer el Gobierno para reactivar la economía en medio de una recesión?, el economista de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo: "La administración busca algunas alternativas para ayudar a la reactivación de los sectores que van a una velocidad menor o que incluso están cayendo. La flexibilización del crédito en dólares, el uso de los pesos del FGS para fondear créditos hipotecarios y las últimas medidas para las PYMES son pruebas de que el gobierno está pensando constantemente medidas para empujar la actividad, pero siempre cuidando el equilibrios fiscal. El impacto en la economía no es tan significativo, pero ayuda a mantener el orden macroeconómico".

El detalle a tener en cuenta para un análisis futuro indica que es habitual que la recesión técnica termine en los papeles gracias al empuje de sectores exportadores (como el campo, la minería o la energía), aunque el mercado interno siga en crisis. Por eso, el PBI puede volver a crecer estadísticamente mientras el consumo masivo tarde meses en hacerlo.

Cómo se confirma la recesión técnica

Para que se considere que una economía entró en una recesión técnica, debe registrar dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI), en comparación con los tres meses anteriores y con la medición desestacionalizada. Es decir, no alcanza con que la actividad económica se contraiga durante un solo período: el retroceso debe repetirse en el trimestre siguiente.

En el caso argentino, el PBI cayó un 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del primero. Por eso, el dato del tercer trimestre es determinante: el INDEC confirmó una nueva contracción entre julio y septiembre y se cumplió la condición técnica para hablar de una recesión.

Qué se espera a futuro

"Los indicadores adelantados de actividad económica muestran que septiembre y octubre la actividad recuperó terreno, aunque octubre menos contundente que septiembre. Los datos que solemos mirar son los despachos de cemento, producción de autos, venta de motos, confianza del consumidor y producción siderúrgica entre otros", completo Piccardo al momento de analizar que podría pasar con la actividad económica en el próximo trimestre.