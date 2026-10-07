Escándalo en un colegio de Lomas de Zamora: denunciaron a alumnos por difundir fotos sexuales de sus compañeras creadas con la IA Más de 50 alumnas fueron víctimas de un grupo de compañeros que manipularon sus fotos con la IA. La Justicia investiga la comercialización del "porn deepfakes". Hay dos menores de 15 años imputados en la causa penal. Por Agregar C5N en









Padres y estudiantes reclaman que las autoridades desde la institución intentaron silenciar a las víctimas durante más de un mes. Redes sociales

Otro episodio de violencia digital sacude a la comunidad educativa. Esta vez es en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires, donde denunciaron que un grupo de alumnos utilizó herramientas de la Inteligencia Artificial IA con fotos de sus compañeras en donde aparecieron desnudas.

Los compañeros crearon las "porn deepfakes" de las alumnas de su curso a través de las redes sociales, que después fueron difundidas en sitios web y comercializadas en plataformas para adultos.

La situación motivó una protesta masiva en la puerta del establecimiento, con familias y estudiantes en una sentada para visibilizar el reclamo. Según los padres, las autoridades del colegió conocían el tema desde hace un mes, pero intentaron silenciar a la víctimas.

PROTESTA EN UN COLEGIO POR ALUMNOS QUE ARMARON FOTOS DE SUS COMPAÑERAS DESNUDAS, MANIPULADAS CON IA- Hay causa penal en la fiscalía 6 de Menores de Lomas de Zamora. https://t.co/7K09fvSsf5 — Vía Szeta (@mauroszeta) October 7, 2026 Luego de la manifestación, los directivos individualizaron a cuatro estudiantes involucrados y decidieron que sigan las clases en forma virtual, mientras las familias presentaron una denuncia colectiva en la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil.

Hay dos menores imputados En relación al caso de las "porn deepfakes" del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, ya hay dos menores de 15 años ya fueron imputados tras determinarse que uno de ellos habría intentado extorsionar a los demás implicados para no delatarlos con las imágenes falsas de por lo menos 50 niñas.