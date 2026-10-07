Escándalo en un colegio de Lomas de Zamora: denunciaron a alumnos por difundir fotos sexuales de sus compañeras creadas con la IA

Otro episodio de violencia digital sacude a la comunidad educativa. Esta vez es en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires, donde denunciaron que un grupo de alumnos utilizó herramientas de la Inteligencia Artificial IA con fotos de sus compañeras en donde aparecieron desnudas.
Los compañeros crearon las "porn deepfakes" de las alumnas de su curso a través de las redes sociales, que después fueron difundidas en sitios web y comercializadas en plataformas para adultos.
La situación motivó una protesta masiva en la puerta del establecimiento, con familias y estudiantes en una sentada para visibilizar el reclamo. Según los padres, las autoridades del colegió conocían el tema desde hace un mes, pero intentaron silenciar a la víctimas.
Luego de la manifestación, los directivos individualizaron a cuatro estudiantes involucrados y decidieron que sigan las clases en forma virtual, mientras las familias presentaron una denuncia colectiva en la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hay dos menores imputados
En relación al caso de las "porn deepfakes" del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, ya hay dos menores de 15 años ya fueron imputados tras determinarse que uno de ellos habría intentado extorsionar a los demás implicados para no delatarlos con las imágenes falsas de por lo menos 50 niñas.
Están implicados en la creación y difusión de imágenes de falsos desnudos de sus compañeras con la IA, y están alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil, aunque la justicia mantiene en reserva la carátula formal de la causa dictada en su contra.
Qué dice la Ley Olimpia sobre violencia digital
Si bien Argentina cuenta desde 2023 con la Ley 27.736 -conocida como "Ley Olimpia"-, la cual incorporó la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para resguardar la reputación, dignidad e identidad en entornos virtuales, estas prácticas tecnológicas aún carecen de una tipificación penal específica como delito autónomo, y el alcance de las herramientas de IA en el país.