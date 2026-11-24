Sin margen para el descanso tras haber levantado la Copa Sudamericana en Barranquilla ante Atlético Mineiro, Boca Juniors vuelve a enfocarse en el certamen local. Este miércoles desde las 21 en La Bombonera, el conjunto xeneize se enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El cruce definirá al último clasificado a la siguiente ronda del torneo.
El entrenador Rodolfo Arruabarrena presentó una nómina de 24 futbolistas citados, recortando la lista respecto de los 33 jugadores que habían viajado a Colombia para la final internacional. En esta oportunidad, las cuatro ausencias confirmadas en la convocatoria son Milton Giménez, Ángel Romero, Marco Pellegrino y Dylan Gorosito. El cuerpo técnico decidió citar a sus habituales titulares para afrontar un compromiso decisivo.
La principal novedad pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien encendió las alarmas tras sufrir un desmayo y molestias físicas al término del partido en Barranquilla. Luego de someterse a estudios médicos de control, el mediocampista fue ratificado en la lista y se perfila para ser titular en el centro del campo. Su recuperación representa una pieza clave para el esquema del equipo.
En cuanto al probable once titular, el DT sostiene algunas dudas para definir la formación que saldrá a la cancha. Santiago Ascacíbar arrastra secuelas de un leve esguince de tobillo y podría ceder su lugar a Tomás Belmonte, mientras que Alan Velasco compite con Tomás Aranda por un puesto en la ofensiva. De este modo, la alineación perfila a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Ascacíbar o Belmonte, Paredes, Milton Delgado; Aranda o Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
El ganador de esta eliminatoria en La Bombonera avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia y Esgrima de La Plata tras eliminar a Newell's Old Boys. Boca busca cerrar la temporada peleando en varios frentes, sumando el objetivo del Torneo Clausura a su título internacional y a la final de la Copa Argentina frente a Platense.