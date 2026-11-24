Boca confirmó los convocados ante Independiente Rivadavia: qué decidió Arruabarrena con Leandro Paredes Tras conquistar la Copa Sudamericana, el Xeneize buscará el pase a cuartos de final en La Bombonera, con la expectativa puesta en la situación del capitán y referente del plantel y su posible presencia ante La Lepra mendocina. Por Agregar C5N en









Boca va por el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Sin margen para el descanso tras haber levantado la Copa Sudamericana en Barranquilla ante Atlético Mineiro, Boca Juniors vuelve a enfocarse en el certamen local. Este miércoles desde las 21 en La Bombonera, el conjunto xeneize se enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El cruce definirá al último clasificado a la siguiente ronda del torneo.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena presentó una nómina de 24 futbolistas citados, recortando la lista respecto de los 33 jugadores que habían viajado a Colombia para la final internacional. En esta oportunidad, las cuatro ausencias confirmadas en la convocatoria son Milton Giménez, Ángel Romero, Marco Pellegrino y Dylan Gorosito. El cuerpo técnico decidió citar a sus habituales titulares para afrontar un compromiso decisivo.

En cuanto al probable once titular, el DT sostiene algunas dudas para definir la formación que saldrá a la cancha. Santiago Ascacíbar arrastra secuelas de un leve esguince de tobillo y podría ceder su lugar a Tomás Belmonte, mientras que Alan Velasco compite con Tomás Aranda por un puesto en la ofensiva. De este modo, la alineación perfila a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Ascacíbar o Belmonte, Paredes, Milton Delgado; Aranda o Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El ganador de esta eliminatoria en La Bombonera avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia y Esgrima de La Plata tras eliminar a Newell's Old Boys. Boca busca cerrar la temporada peleando en varios frentes, sumando el objetivo del Torneo Clausura a su título internacional y a la final de la Copa Argentina frente a Platense.