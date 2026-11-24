La administración libertaria formalizará este viernes el llamado después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. La intención es avanzar con proyectos prioritarios luego del periodo ordinario.

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso durante todo diciembre con el objetivo de avanzar en los proyectos prioritarios para el oficialismo, de cara a la finalización del periodo ordinario el 30 de noviembre. El llamado quedará formalizado este viernes a través un decreto con el que el Poder Ejecutivo estila a prorrogar los plazos.

Un diputado libertario se va del bloque y hace temblar los números que necesita Milei en el Congreso

La administración libertaria apunta a incorporar al temario el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. Por lo pronto, uno de los principales ejes del encuentro del Gobierno fue la definición de la estrategia parlamentaria para el último mes del año.

La reunión de este martes se llevó a cabo en la antesala de una agenda parlamentaria intensa, que comenzará este miércoles con la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. Además, el Poder Ejecutivo retomó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central luego del traspié en la Cámara de Diputados y logró la media sanción de la Cámara alta, mientras que también avanzó con la discusión del Presupuesto 2027.

Por lo pronto, la principal apuesta libertaria es la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y comenzará a debatirse el próximo jueves en la Cámara alta.

La agenda de la semana también contempla el debate de la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará este miércoles en comisiones del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio.

Diego Santilli prepara su primer informe de gestión en el Senado

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, en el marco de una sesión informativa especial para responder más de 1.200 preguntas de los distintos bloques y defender la administración actual de Javier Milei.

El funcionario coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán en el recinto. La presentación cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional, una obligación mensual que permaneció sin ejecutar desde que el exdiputado del PRO asumió el cargo el 30 de junio tras la abrupta salida de Manuel Adorni.

La Jefatura de Gabinete contabilizó un total definitivo de 1.287 preguntas de los senadores, luego de unificar las 1.659 consultas iniciales. El área económica concentra el 46% de los requerimientos, seguida por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con el 18%, la cartera de Salud con el 11,5% y el bloque de Jefatura de Gabinete e Interior con el 7,6%.

La comparecencia del ministro coordinador responde a un proyecto de resolución del bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, tras su prolongada ausencia parlamentaria. A diferencia de la última exposición de Adorni en abril, ni el presidente Milei ni el resto del Gabinete asistirán al recinto para respaldar al funcionario.