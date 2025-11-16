16 de noviembre de 2025 Inicio
Horror: su hijo lo halló muerto y golpeado en su auto en San Martín de los Andes

Fue encontrado por su hijo, quien afirmó que estaba golpeado en la cabeza. Las autoridades ordenaron una serie de pericias y una autopsia.

Por el hecho intervino la Policía de Neuquén.

Por el hecho intervino la Policía de Neuquén.

Un hombre fue hallado muerto dentro de su vehículo en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes y las autoridades iniciaron una investigación para establecer el motivo del fallecimiento, aunque su hijo afirmó que se encontraba golpeado.

El hecho se registró en el barrio Chapelco Golf, donde un grupo de policías y el personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre, que fue encontrado por su hijo en su auto. Las autoridades confirmaron el fallecimiento y desplegaron un operativo en la zona.

El hecho se produjo en el barrio Chapelco Golf.

Se espera el resultado de la autopsia. Por lo pronto, los empleados de la seguridad del barrio declararon ante la Policía y los investigadores buscan determinar lo que sucedió con el hombre, que tenía 45 años.

En tanto, las autoridades de San Martín de los Andes encabezan la investigación del suceso y pidieron la participación de los miembros de Criminalística, además de que se realice una serie de pericias.

Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

