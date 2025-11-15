15 de noviembre de 2025 Inicio
Este crimen lleva más de 20 años sin resolverse y la última hipótesis apuntó al hijo: cuál fue

Este enfoque abrió interrogantes sobre vínculos, tensiones previas y detalles que en su momento podrían haber pasado desapercibidos.

Conocé la historia tras un crímen que conmocionó a la comunidad de Massachusetts. 

  • Douglas Herlihy, de 39 años, fue arrestado en Massachusetts y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su padre, ocurrida en 2003 en Milford, New Hampshire.
  • El cuerpo de Paul Herlihy fue hallado tras una inspección policial, y la autopsia reveló un homicidio por traumatismo contundente, dato que se mantuvo reservado para no afectar la investigación.
  • Con el caso reabierto, las autoridades identificaron al hijo de la víctima como principal sospechoso, señalando que era adolescente al momento del crimen y que también enfrenta cargos por condición de prófugo.
  • Douglas Herlihy permanece detenido sin derecho a fianza y deberá presentarse ante un tribunal en Massachusetts antes de su extradición a New Hampshire.

Un caso policial que se mantiene sin resolver durante más de dos décadas inevitablemente despierta sospechas, teorías y un interés renovado cada vez que surge una pista. Con el paso del tiempo, los investigadores volvieron a analizar pruebas, reconstruyeron declaraciones y revisaron posibles móviles, buscando encajar piezas que nunca terminaron de coincidir. En medio de ese rompecabezas, una nueva línea de investigación volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública.

La hipótesis más reciente llevó a los especialistas a dirigir la mirada hacia el entorno familiar, un giro que sorprendió tanto a vecinos como a seguidores del expediente. Este enfoque abrió interrogantes nuevos. Mientras tanto, el interés público sigue creciendo en torno a uno de los enigmas policiales más persistentes de los últimos años.

Cómo fue el crimen que sigue sin resolverse 20 años después

forense

Un hombre fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su padre, ocurrida hace más de veinte años en Milford, New Hampshire, según informaron las autoridades estatales. Se trata de Douglas Herlihy, de 39 años, detenido el martes en Saugus, Massachusetts, luego de que un día antes se emitiera una orden de arresto en su contra.

El caso, que había permanecido sin resolver desde 2003, fue reabierto y finalmente vinculado al hijo de la víctima, Paul Herlihy, hallado muerto en su vivienda en agosto de ese año. De acuerdo con el Departamento de Justicia de New Hampshire, el cuerpo de Paul Herlihy, de 50 años, fue encontrado entre el 23 y el 27 de agosto de 2003, tras una inspección de bienestar realizada por la policía.

La autopsia determinó que se trató de un homicidio por traumatismo contundente, aunque ese dato se mantuvo oculto durante años para no entorpecer la investigación. El arresto de Douglas Herlihy representa un avance clave en un expediente que integra la nómina de asesinatos y muertes sospechosas pendientes de resolución en el estado.

Según el comunicado oficial, la investigación condujo a las autoridades a identificar al hijo de la víctima como principal sospechoso. Douglas Herlihy, que habría sido adolescente al momento del crimen, enfrenta acusaciones por homicidio en segundo grado y por condición de prófugo.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en Massachusetts. Se espera que comparezca ante el Tribunal Superior del Condado de Essex, instancia previa al proceso de extradición a New Hampshire, donde deberá enfrentar formalmente los cargos en su contra.

