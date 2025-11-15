Este crimen lleva más de 20 años sin resolverse y la última hipótesis apuntó al hijo: cuál fue Este enfoque abrió interrogantes sobre vínculos, tensiones previas y detalles que en su momento podrían haber pasado desapercibidos. Por







Conocé la historia tras un crímen que conmocionó a la comunidad de Massachusetts.

Douglas Herlihy, de 39 años, fue arrestado en Massachusetts y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su padre, ocurrida en 2003 en Milford, New Hampshire.

El cuerpo de Paul Herlihy fue hallado tras una inspección policial, y la autopsia reveló un homicidio por traumatismo contundente, dato que se mantuvo reservado para no afectar la investigación.

Con el caso reabierto, las autoridades identificaron al hijo de la víctima como principal sospechoso, señalando que era adolescente al momento del crimen y que también enfrenta cargos por condición de prófugo.

Douglas Herlihy permanece detenido sin derecho a fianza y deberá presentarse ante un tribunal en Massachusetts antes de su extradición a New Hampshire.

La hipótesis más reciente llevó a los especialistas a dirigir la mirada hacia el entorno familiar, un giro que sorprendió tanto a vecinos como a seguidores del expediente.

El caso, que había permanecido sin resolver desde 2003, fue reabierto y finalmente vinculado al hijo de la víctima, Paul Herlihy, hallado muerto en su vivienda en agosto de ese año. De acuerdo con el Departamento de Justicia de New Hampshire, el cuerpo de Paul Herlihy, de 50 años, fue encontrado entre el 23 y el 27 de agosto de 2003, tras una inspección de bienestar realizada por la policía.

La autopsia determinó que se trató de un homicidio por traumatismo contundente, aunque ese dato se mantuvo oculto durante años para no entorpecer la investigación. El arresto de Douglas Herlihy representa un avance clave en un expediente que integra la nómina de asesinatos y muertes sospechosas pendientes de resolución en el estado.

Según el comunicado oficial, la investigación condujo a las autoridades a identificar al hijo de la víctima como principal sospechoso. Douglas Herlihy, que habría sido adolescente al momento del crimen, enfrenta acusaciones por homicidio en segundo grado y por condición de prófugo. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en Massachusetts. Se espera que comparezca ante el Tribunal Superior del Condado de Essex, instancia previa al proceso de extradición a New Hampshire, donde deberá enfrentar formalmente los cargos en su contra.