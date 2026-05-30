El titular de la UIA, preocupado por el nivel de actividad: "El país de las inversiones todavía no llegó" Martín Rapallini respaldó el rumbo económico del Gobierno, aunque advirtió que “todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por u$s80.000 millones, todavía no está impactando en la economía". Además, sostuvo que el orden fiscal y la baja de la inflación son elementos "necesarios", pero no "suficientes" para una recuperación. Por Agregar C5N en









Martín Rapallini, titular de la UIA. Redes sociales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, manifestó su preocupación por el nivel de actividad, que volvería a caer en abril tras la leve suba de marzo, y aseguró que "el país de las inversiones todavía no llegó". En su análisis, “todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por u$s80.000 millones, todavía no está impactando en la economía".

Para Rapallini, que ratificó y respaldó el rumbo económico del Gobierno, en el dinamismo de la actividad hay una divergencia entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances de las empresas, la cual la definió como una "transición" que tiene sectores favorecidos y otros no tanto.

"No es que la economía está partida, como dicen. Vos tenés todavía, el funcionamiento depende de la de la economía histórica y la verdad que en esta transición tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria, donde hay sectores, por ejemplo, como la construcción, que están con una caída de actividad importante", analizó el titular de la UIA en una entrevista con Infobae en Vivo.

Sobre este punto, Rapallini reveló que en la última reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, le manifestó la preocupación por la caída en el nivel de actividad industrial.

Luis Caputo Martín Rappallini El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.