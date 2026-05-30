30 de mayo de 2026 Inicio
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El titular de la UIA, preocupado por el nivel de actividad: "El país de las inversiones todavía no llegó"

Martín Rapallini respaldó el rumbo económico del Gobierno, aunque advirtió que “todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por u$s80.000 millones, todavía no está impactando en la economía". Además, sostuvo que el orden fiscal y la baja de la inflación son elementos "necesarios", pero no "suficientes" para una recuperación.

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Martín Rapallini

Martín Rapallini, titular de la UIA. 

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El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, manifestó su preocupación por el nivel de actividad, que volvería a caer en abril tras la leve suba de marzo, y aseguró que "el país de las inversiones todavía no llegó". En su análisis, “todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por u$s80.000 millones, todavía no está impactando en la economía".

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Para Rapallini, que ratificó y respaldó el rumbo económico del Gobierno, en el dinamismo de la actividad hay una divergencia entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances de las empresas, la cual la definió como una "transición" que tiene sectores favorecidos y otros no tanto.

"No es que la economía está partida, como dicen. Vos tenés todavía, el funcionamiento depende de la de la economía histórica y la verdad que en esta transición tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria, donde hay sectores, por ejemplo, como la construcción, que están con una caída de actividad importante", analizó el titular de la UIA en una entrevista con Infobae en Vivo.

Luis Caputo Martín Rappallini
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

El titular de la UIA puso en valor que los planteos de la entidad tiene que se vistos como una interlocución activa con el Gobierno. “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto", explicó Rapallini, previo a manifestar su apoyo la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Aunque aclaró que la corrección de distorsiones todavía sigue siendo despareja: “Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”.

En una serie de pedidos que le elevaron al Gobierno para que la economía tenga un crecimiento se encuentra la conformación de un RIGI industrial, "para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó Rapallini.

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