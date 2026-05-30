Búsqueda de Agostina Vega: el estremecedor dato que aportaron los vecinos del descampado

Los operativos de rastrillaje, que se reanudaron este sábado por la mañana, se realizan con divisiones de canes que buscan en la zona.

Mientras Córdoba y el país continúan en vilo por la desaparición de Agostina Vega, a quien buscan desde el sábado pasado, los vecinos de las cercanías del barrio Ampliación Ferreyra aportaron información que podría ser clave para la investigación.

Sergio Cirigiliano , desde la localidad donde se lleva adelante el principal operativo de búsqueda ordenado por el fiscal Raúl Garzón, contó en C5N que entre el personal que emplean para los rastrillajes se encuentra la división de canes, que tiene como objetivo ir detrás de rastros tanto vivos como muertos.

En ese sentido, el periodista contó que los vecinos aseguraron que, después del operativo nocturno que se suspendió por la medianoche, los perros de la zona estuvieron ladrando toda la noche.

Según trascendió , buscan en este lugar en particular teniendo en cuenta que Barrelier, único detenido en la causa por el momento, conoce bien este lugar ya que solía jugar a la pelota en canchas que están cerca del descampado. Esperan rastrillajes en lagos y pozos ciegos.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición de un Ford negro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier después de que Agostina ingresara a su vivienda. Según trascendió, el vehículo le habría sido prestado por una mujer con la que mantenía una relación sentimental y fue detectado en la zona de barrio Ampliación Nuevo Ferreira,

Se trata del séptimo día de desaparición de Agostina Vega, quien salió de su casa el sábado 23 de mayo por la noche y nunca más volvió. No hay contacto con su celular y el principal apuntado es Claudio Barrelier, expareja de la mamá de la adolescente, Melisa, quien durante su declaración del viernes admitió haber mentido.

El abuelo de Agostina Vega: "Que hoy aparezca, estamos preparados para todo"

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, Miguel, su abuelo, habló con C5N, exigió la aparición de su nieta y aseguró que en la familia "estamos preparados para todo". Durante la mañana del sábado se reiniciaron los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra, mientras que el principal acusado, Claudio Barrelier, admitió haber mentido en su primera declaración indagatoria.

"Hay algo MÁS DETRÁS" | El ABUELO de AGOSTINA a una semana de su DESAPARICIÓN

El abuelo de Agostina pidió que le devuelvan a su nieta

"Estoy conforme con el trabajo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta, después se verá quiénes fueron responsables de la demora en la investigación. Que hoy aparezca mi nieta o que tengamos noticias, sea la que sea. Estamos preparados para todo", le expresó Miguel al periodista de C5N Bernardo Magnago en una entrevista durante el programa Argentina en Vivo.