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Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

La conductora respondió con dureza a las declaraciones de la abogada, que representa a la exmujer de su actual pareja, Eduardo Fort, y sus críticas reavivaron la polémica.

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Rocío Marengo lanzó durísimas críticas contra Elba Marcovecchio durante un móvil con Intrusos. El conflicto, que comenzó tras una serie de declaraciones cruzadas entre ambas, sumó un nuevo capítulo cuando la conductora apuntó directamente contra la abogada y la calificó de "delincuente".

Fort y su ex pareja Antonelli
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Todo empezó con las polémicas declaraciones que Marengo hizo días atrás sobre Karina Antoniali, exmujer de su actual pareja, Eduardo Fort, y la causa judicial que los enfrentó durante años. A partir de esos dichos, Marcovecchio le envió una carta documento que Marengo y su abogada Ana Rosenfeld calificaron como "vergonzosa". Ahora, con su efervescente estilo, Marengo le respondió a la letrada y fue filosa.

Qué le respondió Rocío Marengo a Elba Marcovecchio

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El cronista de Intrusos le comentó a la conductora que Marcovecchio había hablado con el programa, donde calificó sus declaraciones como "bochornosas" y confirmó que será citada a una mediación judicial. Sin embargo, lejos de mostrarse preocupada, Marengo redobló la apuesta.

"¿Sigue? Bueno, voy a contestarle. Vayamos a la misma jueza que estuvo con Edu y su exmujer, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron", respondió. La contundente advertencia dejó claro que la conductora tendría más información para revelar sobre el conflicto, lo que podría sumar un nuevo capítulo a la disputa.

Y continuó: "Me llegó una carta documento, la contestamos con Ana Rosenfeld y no recibimos nada más, no sé. No estuvo buena esa carta documento, estamos en el medio y se puede opinar, sobre todo de lo que uno vive", respondió la conductora, dejando en claro que no se callará.

En este contexto, aprovechó para profundizar en la nueva vida que tiene Eduardo con ella y su pequeño hijo. "Para mí, ni la ex ni esta abogada existen; yo trabajo, tengo un bebé divino y una familia hermosa. Sorry si les molesta y si no pueden tener lo mismo, les deseo mucho más de lo que yo tengo si quieren", sentenció.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron después, cuando apuntó contra Marcovecchio y se refirió a su accionar. "Me parece de mal gusto, un ensañamiento. Basta, ya está, que no sigan. Es un montón, como abogada tenés que tener un límite, un corazón, algo que te haga ser buena gente además de profesional, no podés ser delincuente y ladrona", expresó visiblemente molesta.

Lejos de que las aguas se calmen, la conductora denunció persecución por parte de la ex de Eduardo Fort. "¿Cuántos años van a molestar a Eduardo o a mí? Desde la pandemia me vienen haciendo denuncias. Ya está, Elba Marcovecchio", sentenció.

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