Boca no le renovará a Claudio Úbeda: cuáles son los técnicos apuntados para reemplazarlo Tras la eliminación en la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme no le ofrecerá un nuevo contrato al entrenador. La pretemporada del Xeneize comenzará el 18 de junio en Ezeiza. Por Agregar C5N en









Claudio Úbeda llegó a Boca de la mano de Miguel Ángel Russo como ayudante y lo reemplazó tras su muerte.

La participación de Boca en la Copa Libertadores llegó a su fin y la intención de la dirigencia es no renovarle el contrato a Claudio Úbeda, y como consecuencia, comenzó la danza de nombres para encontrar un reemplazante en el banco de suplentes.

El Xeneize perdió ante Universidad de Chile en La Bombonera en lo que fue el último partido en la fase de grupos. La derrota lo dejó fuera de los octavos de final y esto agravó la crisis dentro del club y con los hinchas. Ahora deberá disputar el repechaje de la Copa Sudamericana para tener una competencia en el horizonte en el segundo semestre del año.

Esta no fue la primera eliminación que sufrieron los de La Boca con la conducción del Sifón, ya que el año pasado vivió lo mismo contra Independiente y hace unas semanas contra Huracán en el Torneo Apertura, todas ellas jugando como local. El exayudante de campo de Miguel Russo, tiene contrato hasta el 30 de junio y la intención de Riquelme es no renovarle. El plantel ya está de licencia hasta el jueves 18 de junio para comenzar la pretemporada en el predio de Ezeiza.

El ex Racing dirigió un total de 32 partidos en todas las competiciones con el buzo de azul y amarillo con un total de 17 victorias, siete empates y 8 derrotas, pero ningún título.

Crisis en Boca: los nombres que analiza Riquelme para reemplazar a Úbeda Aunque aún no es oficial el fin del vínculo entre Claudio Úbeda y Boca, Juan Román Riquelme tendría decidido no renovarle y en esa línea, ya busca una opción para que sea el nuevo entrenador de cara al segundo semestre del año y sobre todo para que sea parte del mercado de pases.