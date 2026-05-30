30 de mayo de 2026 Inicio
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Boca no le renovará a Claudio Úbeda: cuáles son los técnicos apuntados para reemplazarlo

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme no le ofrecerá un nuevo contrato al entrenador. La pretemporada del Xeneize comenzará el 18 de junio en Ezeiza.

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Claudio Úbeda llegó a Boca de la mano de Miguel Ángel Russo como ayudante y lo reemplazó tras su muerte.

Claudio Úbeda llegó a Boca de la mano de Miguel Ángel Russo como ayudante y lo reemplazó tras su muerte.

La participación de Boca en la Copa Libertadores llegó a su fin y la intención de la dirigencia es no renovarle el contrato a Claudio Úbeda, y como consecuencia, comenzó la danza de nombres para encontrar un reemplazante en el banco de suplentes.

El panelista de 54 años se emocionó tras la dura derrota de Boca en Copa Libertadores.
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Esta no fue la primera eliminación que sufrieron los de La Boca con la conducción del Sifón, ya que el año pasado vivió lo mismo contra Independiente y hace unas semanas contra Huracán en el Torneo Apertura, todas ellas jugando como local. El exayudante de campo de Miguel Russo, tiene contrato hasta el 30 de junio y la intención de Riquelme es no renovarle. El plantel ya está de licencia hasta el jueves 18 de junio para comenzar la pretemporada en el predio de Ezeiza.

El ex Racing dirigió un total de 32 partidos en todas las competiciones con el buzo de azul y amarillo con un total de 17 victorias, siete empates y 8 derrotas, pero ningún título.

Crisis en Boca: los nombres que analiza Riquelme para reemplazar a Úbeda

Aunque aún no es oficial el fin del vínculo entre Claudio Úbeda y Boca, Juan Román Riquelme tendría decidido no renovarle y en esa línea, ya busca una opción para que sea el nuevo entrenador de cara al segundo semestre del año y sobre todo para que sea parte del mercado de pases.

Más allá que el mundo Boca se está manejando con total cautela y hermetismo, la danza de nombres comenzó a circular, con algunos entrenadores que tienen trabajo y otros que están disponibles para comenzar a negociar sin inconvenientes.

En esa línea, quienes están en las primeras consideraciones del presidente son Antonio Mohamed, que dirige en México, y Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, que ya está pensando en el Mundial 2026.

nestor lorenzo
Lorenzo llegó en 2022 a la Selección colombiana tras dirigir en Melgar de Perú.

Lorenzo llegó en 2022 a la Selección colombiana tras dirigir en Melgar de Perú.

Además, el nombre que tiene el consenso de todos los hinchas por lógica es el de Ricardo Zielinski, que viene de ser campeón con Belgrano de Córdoba. Otra alternativa es la de Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, que dirige en el Atlético Mineiro de Brasil y siempre del gusto del exmediocampista. Al mismo tiempo, vuelven aparecer en escena Cristian “Kily” González y Luis Zubeldía, actualmente en Fluminense.

Kily González en Unión 2025

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