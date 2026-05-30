Murió el reconocido filósofo francés Edgar Morin

Fue uno de los intelectuales más destacados del siglo XXI, destacándose por su lucha en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

El filósofo, sociólogo y ensayista francés Edgar Morin, una de las figuras intelectuales más influyentes del último siglo y creador de la teoría del pensamiento complejo, murió a los 104 años. La noticia fue confirmada por su familia al diario francés Le Monde.

Con su deceso se despide una de las voces más respetadas de la filosofía contemporánea, un pensador que atravesó gran parte de la historia del siglo XX y que dedicó su vida a reflexionar sobre los desafíos de la condición humana.

Morin no solo se destacó por su trayectoria académica, sino que fue combatiente de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, militante político, investigador y autor de una obra monumental traducida a decenas de idiomas. A partir de allí construyó un pensamiento que buscó romper las barreras entre disciplinas para comprender una realidad cada vez más interconectada.

Su legado quedó plasmado especialmente en la teoría del pensamiento complejo, una propuesta intelectual que cuestionó las explicaciones simplistas y defendió la necesidad de abordar los fenómenos sociales, políticos, científicos y culturales desde múltiples perspectivas.

Nacido como Edgar Nahoum el 8 de julio de 1921 en París , en el seno de una familia judía de origen sefardí, adoptó el apellido Morin durante la ocupación nazi, cuando se incorporó a la Resistencia francesa. Años más tarde reconocería que dos de sus mayores errores políticos habían sido su inicial confianza en una resistencia pacífica frente al nazismo y su temprana adhesión al estalinismo, posiciones que abandonó con el tiempo sin renunciar a sus convicciones de izquierda.

Su influencia trascendió ampliamente el ámbito de la sociología. Morin desarrolló una obra interdisciplinaria que integró filosofía, antropología, psicología, biología y ciencias sociales. Entre sus trabajos más reconocidos figuran la serie de seis volúmenes de El Método, Introducción al pensamiento complejo, La mente bien ordenada y Lecciones de la historia, textos que se convirtieron en referencia obligada en universidades de todo el mundo.

Además de su aporte teórico, Morin dejó una huella en el cine documental. Junto al antropólogo y cineasta Jean Rouch realizó en 1961 Crónica de un verano, considerada una obra fundacional del denominado cinéma vérité. La película revolucionó el género al retratar la vida cotidiana de ciudadanos comunes a través de conversaciones espontáneas sobre felicidad, desigualdad social, racismo y colonialismo, una metodología que influyó en generaciones de documentalistas.

América Latina ocupó un lugar importante en su trayectoria intelectual. Durante la década de 1960 dictó cursos y conferencias en Chile y mantuvo vínculos académicos con universidades de toda la región. Sus ideas encontraron una fuerte recepción en los ámbitos educativos latinoamericanos, donde el pensamiento complejo fue incorporado como una herramienta para analizar problemas sociales, políticos y culturales desde una mirada integral.

Incluso en sus últimos años, Morin intervino en los debates contemporáneos. Escribió sobre la globalización, las crisis ambientales, la pandemia de COVID-19, los desafíos de la democracia y los riesgos de la fragmentación social.

“Las grandes preguntas de nuestro tiempo exigen conectar conocimientos que hoy están dispersos”, sostenía, convencido de que la humanidad debía aprender a pensar de manera más compleja para enfrentar un mundo cada vez más incierto.