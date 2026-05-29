IR A
IR A

Marta Fort reveló qué le gustaría tener y no puede comprar con dinero: "Me encantaría"

La hija de Ricardo Fort visitó un canal de streaming y habló abiertamente sobre su relación con la fortuna familiar. Ante una pregunta inesperada, sus dichos sorprendieron: "No lo podría comprar".

Marta Fort

Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort.

Martin Cirio recibió en su stream a Marta Fort para participar de Un novio para Marta Fort, una dinámica en la que distintos candidatos intentan conquistarla mientras responden preguntas y comparten una charla con la influencer. Sin embargo, una consulta en particular la tomó por sorpresa y su respuesta no pasó desapercibida.

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.
Te puede interesar:

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

Desde que nació, la hija de Ricardo Fort está rodeada de cámaras, no sale a la calle sin custodia, viaja a los destinos más exclusivos del mundo y, si quisiera, podría comprar prácticamente cualquier cosa. Pese a esto, durante el stream con La Faraona, una pregunta de uno de los participantes la hizo reflexionar y terminó dando una respuesta alejada de los prejuicios y desde el corazón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2060325216195068064&partner=&hide_thread=false

Marta Fort y una respuesta desde el corazón

Tras varios minutos de charla entre risa y risa, la pregunta de un participante descolocó a Marta Fort. "¿Qué cosa te gustaría tener y que no podés comprar con plata?", preguntó. Y ella, sin rodeos, respondió: "Una familia".

A pesar de que el streamer se rio por la respuesta de la joven heredera, ella aclaró el porqué: "Sí, yo me hago la loquita pero yo soy 'mamera', me encantaría tenerlo". Tras esto, Martín comprendió que no se trataba de una broma o respuesta irónica, sino que era lo que verdaderamente sentía. "Está bien, sos una chica tradicional", le respondió Cirio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

últimas noticias

La menor avisó a las amigas que iba a ver al detenido.

"Me tengo que escapar": se conocieron audios y chats previos a la desaparición de Agostina Vega

Hace 36 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de mayo

Hace 1 hora
Según el INDEC, algunos alquileres aumentaron por encima de la inflación.

Alerta inquilinos: los alquileres subieron hasta 80% en el último año

Hace 1 hora
Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River. 

Otamendi, nuevo refuerzo de River: "Contentísimo de llegar al club que amo"

Hace 2 horas
play

Búsqueda de Agostina Vega: Barrelier admitió que mintió en su primera indagatoria

Hace 2 horas