Marta Fort reveló qué le gustaría tener y no puede comprar con dinero: "Me encantaría" La hija de Ricardo Fort visitó un canal de streaming y habló abiertamente sobre su relación con la fortuna familiar. Ante una pregunta inesperada, sus dichos sorprendieron: "No lo podría comprar". Agregar C5N en









Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort.

Martin Cirio recibió en su stream a Marta Fort para participar de Un novio para Marta Fort, una dinámica en la que distintos candidatos intentan conquistarla mientras responden preguntas y comparten una charla con la influencer. Sin embargo, una consulta en particular la tomó por sorpresa y su respuesta no pasó desapercibida.

Desde que nació, la hija de Ricardo Fort está rodeada de cámaras, no sale a la calle sin custodia, viaja a los destinos más exclusivos del mundo y, si quisiera, podría comprar prácticamente cualquier cosa. Pese a esto, durante el stream con La Faraona, una pregunta de uno de los participantes la hizo reflexionar y terminó dando una respuesta alejada de los prejuicios y desde el corazón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2060325216195068064&partner=&hide_thread=false "Mi padre me compró"



La amo porque Marta Fort es tan genuina jksjsjs. Le preguntaron “qué cosa te gustaría tener y que no podés comprar con plata?” y ella dijo: “una familia”



MARTA TIENE TODA LA PLATA UNA FAMILIA SI SERIA SU SUEÑO "soy re mamera" ella quiere una mamá pic.twitter.com/4yCIt58T4y — bad girl (@xcjlsj) May 29, 2026

Marta Fort y una respuesta desde el corazón Tras varios minutos de charla entre risa y risa, la pregunta de un participante descolocó a Marta Fort. "¿Qué cosa te gustaría tener y que no podés comprar con plata?", preguntó. Y ella, sin rodeos, respondió: "Una familia".