Marta Fort reveló qué le gustaría tener y no puede comprar con dinero: "Me encantaría"

Martin Cirio recibió en su stream a Marta Fort para participar de Un novio para Marta Fort, una dinámica en la que distintos candidatos intentan conquistarla mientras responden preguntas y comparten una charla con la influencer. Sin embargo, una consulta en particular la tomó por sorpresa y su respuesta no pasó desapercibida.
Desde que nació, la hija de Ricardo Fort está rodeada de cámaras, no sale a la calle sin custodia, viaja a los destinos más exclusivos del mundo y, si quisiera, podría comprar prácticamente cualquier cosa. Pese a esto, durante el stream con La Faraona, una pregunta de uno de los participantes la hizo reflexionar y terminó dando una respuesta alejada de los prejuicios y desde el corazón.
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Marta Fort y una respuesta desde el corazón
Tras varios minutos de charla entre risa y risa, la pregunta de un participante descolocó a Marta Fort. "¿Qué cosa te gustaría tener y que no podés comprar con plata?", preguntó. Y ella, sin rodeos, respondió: "Una familia".
A pesar de que el streamer se rio por la respuesta de la joven heredera, ella aclaró el porqué: "Sí, yo me hago la loquita pero yo soy 'mamera', me encantaría tenerlo". Tras esto, Martín comprendió que no se trataba de una broma o respuesta irónica, sino que era lo que verdaderamente sentía. "Está bien, sos una chica tradicional", le respondió Cirio.