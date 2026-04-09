Colectivos: anticipan que la frecuencia de "algunas líneas" del AMBA va a mejorar a partir del jueves

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), afirmó que los recorridos de su cámara "van a aumentar el servicio porque el miércoles se acreditó parte de una deuda importante de subsidios, lo que hizo posible el pago de salarios y eso nos da más aire".

Mientras continúa el caos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la reducción de servicios de colectivos , desde una de las cámaras empresariales anticiparon que, tras la acreditación este miércoles de "una parte de la deuda de subsidios", la frecuencia de "algunas líneas" va a mejorar, "aunque el promedio general no va a ser muy diferente al que vimos en estos días" .

Luciano Fusaro , presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) , expresó en diálogo con Juan Amorín en La Mañana , por C5N , que "las líneas de mi cámara van a mejorar la frecuencia este jueves, porque ayer se acreditó una parte de una deuda importante de subsidios, lo que hizo posible el pago de salarios y eso nos da más aire para subir un poco más la frecuencia".

" No digo que va a estar normalizado, algunas líneas van a mejorar y otras van a seguir como ayer, aunque el promedio general no va a ser muy diferente al que vimos en estos días . Las 28 líneas que solo andan en la Ciudad de Buenos Aires van a circular casi normal porque ahí no hay deuda de subsidios, están al día", añadió.

" Lo que afortunadamente se pudo evitar fue el paro total que ayer se había anunciado de parte de Unión Tranviarios Automotor (UTA) , gracias a que la gran mayoría de las empresas pudo pagar salarios, excepto una de zona norte que tiene cuatro líneas y es la única que está parada. El resto, con mayor o menor servicios, está funcionando", expresó.

Fusaro explicó que "en todas las jurisdicciones, en las líneas de mi cámara, que incluye por ejemplo a Metropol, van a andar con frecuencias casi normales". "Obviamente hay que sostener esto en las semanas siguientes, para eso necesitamos un cambio más estructural. Porque la causa de todo este problema es el evento de Medio Oriente que disparó el precio del gasoil, que quedó totalmente fuera de parámetro", planteó.

El empresario señaló que "las últimas dos semanas de aumentos de gasoil fueron tremendas, se trasladaron aumentos de hasta 40% en algunos casos y eso hace imposible seguir". "El gasoil es el 20% del costo de una empresa de colectivos. Y todo nuestro ingreso, que está regulado e intervenido, se calculó con el gasoil a $1.700 el litro, cuando hoy está hasta $2400", indicó.

En cuanto a la reunión de las cámaras con el Gobierno, prevista para este jueves a las 11 en la Secretaría de Transporte de la Nación, "la expectativa es positiva porque creo que hay una conciencia de lo que está pasando, esto es muy evidente, está en la calle, los números son transparentes".

Embed - VIAJAR en COLECTIVO, un CAOS: RETENCIÓN de TAREAS y BAJA FRECUENCIA

"Entendemos que hay dificultades y que esta es una situación que nos sorprendió a todos pero creo que hay buena voluntad. Sería bueno un anticipo de subsidios para resolver esto en lo inmediato y en los próximos días pensar en una tarifa más acorde a este precio del gasoil o, en su defecto, un mayor subsidio, porque sé que es difícil trasladar esto al usuario pero alguien lo tiene que pagar. La petrolera no tiene consideración y los colectivos tienen que andar", sostuvo.

Hoy por hoy, según las empresas, el boleto técnico está en $2100, lejos de los valores que abonan los usuarios. Ante esto, el titular de AAETA propuso "tres posibilidades: aumentar subsidios, aumentar tarifas o generar algún mecanismo como dejar de pagar impuestos". Una cuarta opción, menos deseable, sería "ajustar el nivel de servicios a lo que se pueda pagar; la gente lo paga con tiempo o lo paga con plata".

Todo esto ocurre en un contexto de derrumbe del nivel de pasajeros. "En marzo de este año contra marzo del año pasado, perdimos 12% de los pasajeros. Si lo mirás contra hace 10 años perdimos un tercio de los pasajeros, cuando la población del AMBA aumentó un 10%. Industria, comercio y construcción, que es donde se concentra la movilidad en el AMBA, está muy afectado; las tarifas que crecieron por encima de la inflación para bajar subsidios, lo que pega directo en el poder adquisitivo; y que la gente a veces tiene la plata para viajar en colectivo pero prefiere no hacerlo porque es malo el servicio por la reducción de frecuencias", concluyó Fusaro.