25 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.376 del domingo 24 de mayo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.376 del Quini 6 de este domingo 24de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El ganador o ganadora podría recibir un monto de $6.272.700,con el descuento de impuestos
Te puede interesar:

Hubo premio récord en el Loto: una persona ganó más de $8.700 millones

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 24 de mayo de 2026

Números ganadores: 5 - 8 - 10 - 12 - 28 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 72 ganadores. Premio: $656.277

4 aciertos: 3.151 ganadores. Premio: $4.498

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 24 de mayo de 2026

Números ganadores: 11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 21 ganadores. Premio: $2.250.095

4 aciertos: 1.141 ganadores Premio: $12.423

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 24 de mayo de 2026

Números ganadores: 8 - 12 - 15- 18 - 21 - 36

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $3.310.683.208

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 24 de mayo de 2026

Números ganadores: 0 - 7 - 21 - 25 - 29 - 35

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $32.625.198

Pozo extra: resultado del domingo 24 de mayo de 2026

Números ganadores: 5 - 8 - 10 - 12 - 28 - 34 - 11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43 - 15 - 18 - 21 - 36

1.350 ganadores. Premio: $114.814

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.377 del Quini 6 se realizará el miércoles 27 de mayo a las 21:15. Pozo estimado: $2.750.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del sábado 23 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.885 del sábado 23 de mayo de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026.

Golpe de suerte en Córdoba: un apostador ganó casi $2.500 millones en el Quini 6

Estos son los resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.374 del domingo 17 de mayo de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 23 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.883 del sábado 16 de mayo de 2026

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

Rating Cero

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

últimas noticias

Messi se fue directo al vestuario.

Alarma en la Selección: Messi sintió una molestia jugando para Inter Miami y salió de la cancha

Hace 2 horas
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.376 del domingo 24 de mayo de 2026

Hace 2 horas
Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

Hace 2 horas
El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

Susto en mar del Plata: se incendió el histórico hotel Imperio

Hace 3 horas