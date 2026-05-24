24 de mayo de 2026 Inicio
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Susto en mar del Plata: se incendió el histórico hotel Imperio

Las llamas afectaron una habitación del segundo piso. Los ocupantes lograron salir ilesos por sus propios medios antes del arribo de los rescatistas.

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El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

Un incendio afectó este domingo una habitación del segundo piso del Hotel Imperio, en Mar del Plata. El fuego motivó la evacuación espontánea de todos los huéspedes y empleados del establecimiento céntrico.

El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.
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El incidente tomó estado público tras un llamado al servicio de emergencias 911 por la presencia de humo en el edificio ubicado en la avenida Colón al 1100. De inmediato, una dotación de bomberos acudió al lugar para intervenir ante la urgencia.

Al arribar, los efectivos dialogaron con la encargada y concretaron una inspección ocular de las instalaciones. Los profesionales constataron un ahumamiento generalizado en el segundo piso y localizaron el foco ígneo en un cuarto del ala con vista a la calle Alvear.

Los bomberos ejecutaron rápidas maniobras de extinción y consiguieron sofocar las llamas. Esta acción efectiva limitó el fuego a ese único sector y evitó daños de mayor magnitud en el resto de la estructura hotelera.

Las fuentes oficiales confirmaron la ausencia total de víctimas o personas heridas por el siniestro. Toda la gente presente en el hotel ya había abandonado el inmueble sin ayuda externa previo a la llegada del personal especializado.

El humo negro y el fuego visible en las ventanas causaron alarma entre vecinos, turistas y automovilistas de la zona. En paralelo, efectivos policiales acudieron al lugar para prestar colaboración con el operativo y ordenar el tránsito en las calles aledañas.

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