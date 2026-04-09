9 de abril de 2026 Inicio
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Paro de colectivos: qué líneas no circulan este jueves 9 de abril en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor había anunciado un paro para este jueves en medio del caos de la disminución de frecuencias por parte de las empresas debido al aumento del gasoil.

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Finalmente, la mayor parte de las empresas brindan servicio ya que se abonaron los salarios.

Ciudad de Bondis

Pese a la incertidumbre durante la noche del miércoles respecto al funcionamiento de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas circulan este jueves con relativa normalidad, aunque alterada por la reducción en las frecuencias en recorridos nacionales y provinciales implementada por los empresarios ante el aumento del gasoil. Hay solo una compañía cuyos trabajadores hicieron paro por un reclamo salarial.

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Desde el mediodía de la víspera se vive un clima de inquietud e incerteza entre los usuarios, con el cruce de comunicados de cámaras empresarias y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), más la ineficaz coexistencia de tres autoridades (nacional, bonaerense y porteña) que rigen sobre los recorridos.

Desde el gremio que nuclea a los choferes habían informado que "encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes".

Sin embargo, las compañías fueron regularizando la situación de los sueldos y la medida de fuerza quedó sin efecto. Lo que sí continúa es la reducción de frecuencias implementada por los empresarios como reclamo a los gobiernos nacional y provincial por un mayor subsidio al costo del gasoil, que se disparó en el último mes en pleno conflicto en Medio Oriente.

Esto implica que, aun sin paro, moverse por el AMBA ofrece dificultades con largas esperas, especialmente en el Conurbano y en los puntos clave de trasbordo como Retiro, Liniers, Constitución y Once.

Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), expresó en diálogo con Juan Amorín en La Mañana, por C5N, que "las líneas de mi cámara van a mejorar la frecuencia este jueves, porque ayer se acreditó una parte de una deuda importante de subsidios, lo que hizo posible el pago de salarios y eso nos da más aire para subir un poco más la frecuencia, aunque el promedio general no va a ser muy diferente al que vimos en estos días".

Paro de cuatro líneas de colectivo por reclamo salarial

Solamente una empresa quedó sin brindar servicio este jueves, debido a que sus trabajadores realizan una retención de tareas ante la falta de pago de salarios.

Se trata de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que opera las líneas 333, 407, 437 y 707, que recorren la zona norte del Conurbano.

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