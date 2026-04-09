9 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno recibe a las empresas de colectivo con el objetivo de normalizar el servicio

El encuentro está previsto en la Secretaría de Transporte de la Nación a las 11, mientras se lleva adelante una retención de tareas por falta de pago.

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¿Qué va a pasar con el transporte?

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El Gobierno recibirá a las empresas de colectivos este jueves a las 11 en la Secretaría a cargo de Fernando Herrmann, con el objetivo de destrabar el conflicto por los subsidios y lograr que se restablezca el servicio de transporte, en medio de la retención de tareas.

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Mientras tanto, algunas líneas mantienen desde la medianoche una retención de tareas, debido a que aún no han percibido los fondos correspondientes al mes de abril.

La reunión se produce luego de que las cámaras empresariales decidieran reducir las frecuencias en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio del gasoil, que en el último mes acumuló un alza del 25% en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Ante esto, Luciano Fusaro, presidente de AAETA, aseguró en C5N.com: “Las líneas de mi cámara van a mejorar la frecuencia porque depositaron una parte del sueldo, pero el panorama de mañana no va a ser diferente al que vimos estos días”.

Las líneas de CABA van a andar bien porque la ciudad está al día, pero en mi cámara van a mejorar. Ayer se acreditó una parte de los sueldos. La causa de todos los problemas es la guerra. Anteayer hubo un aumento más de gasoil”, contó.

Y se lamentó: “No queremos que la gente se acostumbre a la reducción de servicio”. Respecto a la reunión de las 11 anticipó: “La expectativa de la reunión es positiva. Hay buena voluntad y hay algún anticipo, al menos eso”.

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