Viajar en colectivo, una odisea: del fastidio por la baja frecuencia al desconcierto por la retención de tareas

Los pasajeros afrontan una nueva mañana en la que trasladarse al trabajo parece una misión imposible: en varios puntos deben aguardar hasta una hora de espera para subirse a las unidades. Las líneas pertenecientes a la empresa MOGSM brindan servicio limitado.

El conflicto del transporte parece no tener solución: en un jueves donde las paradas de colectivos están abarrotadas de gente por la reducción de la frecuencia en las unidades, los pasajeros también sufren la incertidumbre de no saber si la línea que toman está de paro.

Los puntos neurálgicos en materia de transporte, como Liniers, Once, Constitución y Moreno, se vieron nuevamente llenos de pasajeros que no escatimaron en fastidio.

Alejandro Moreyra , desde Constitución, mostró la enorme fila de la línea 28, una de las más afectadas desde el lunes, cuya frecuencia comenzó a decaer. La espera parte por lo menos desde los 20 minutos en adelante.

"Por ahora estoy esperando hace diez minutos, viene bien. El lunes comenzó el todo y fue más complicado, pero creo que la gente se va ordenando ahora", dijo un pasajero en diálogo con C5N .

Los usuarios, a partir de esa problemática, deben sí o sí adoptar medidas para evitar llegar tarde al trabaj o. "Yo salgo 4.30, 5 de la mañana y esta semana tuve que empezar a salir más temprano porque yo tengo 2 horas de ida y otras dos de vuelta casi, con suerte... el servicio ahora anda más cortado" .

Paro de colectivos: qué líneas no circulan este jueves 9 de abril en el AMBA

Pese a la incertidumbre durante la noche del miércoles respecto al funcionamiento de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas circulan este jueves con relativa normalidad, aunque alterada por la reducción en las frecuencias en recorridos nacionales y provinciales implementada por los empresarios ante el aumento del gasoil. Hay solo una compañía cuyos trabajadores hicieron paro por un reclamo salarial.

Desde el mediodía de la víspera se vive un clima de inquietud e incerteza entre los usuarios, con el cruce de comunicados de cámaras empresarias y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), más la ineficaz coexistencia de tres autoridades (nacional, bonaerense y porteña) que rigen sobre los recorridos.

Desde el gremio que nuclea a los choferes habían informado que "encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes".

Sin embargo, las compañías fueron regularizando la situación de los sueldos y la medida de fuerza quedó sin efecto. Lo que sí continúa es la reducción de frecuencias implementada por los empresarios como reclamo a los gobiernos nacional y provincial por un mayor subsidio al costo del gasoil, que se disparó en el último mes en pleno conflicto en Medio Oriente.

Paro de cuatro líneas de colectivo por reclamo salarial

Solamente una empresa quedó sin brindar servicio este jueves, debido a que sus trabajadores realizan una retención de tareas ante la falta de pago de salarios.

Se trata de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que opera las líneas 333, 407, 437 y 707, que recorren la zona norte del Conurbano.

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