Aluvión en Chile: continúan las alertas por más lluvia en las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico chileno anunció probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales hasta la noche del miércoles 14. Siguen los trabajos para sacar el barro y muchas familias están sin luz.

Se proyectan montos de 10 a 24 milímetros, entre la tarde y noche del inicio de la semana.

Las alertas meteorológicas por lluvias siguen preocupando a Chile sobre todo en la Región Metropolitana , tras el aluvión que afectó a diez comunas y que dejó la zona completamente afectada con muchas familias sin luz y desastres tanto en las casas como en las calles.

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De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se esperan tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en los sectores de valle, precordillera y cordillera de la Región Metropolitana, sobre todo para este lunes 12 de octubre y que se extendería hasta la noche del miércoles 14.

También se esperan precipitaciones en el valle y precordillera de la capital, donde se proyectan montos de 10 a 24 milímetros , entre la tarde y noche del inicio de la semana. Las zonas más afectadas son los municipios de Puente Alto, Lo Barnechea, La Florida, Colina, Las Condes, La Reina, Vitacura, San José de Maipo, Pirque y Peñalolén.

El fenómeno, asociado a condiciones de inestabilidad atmosférica, contempla acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 29 milímetros en sectores precordilleranos , aumentando la atención sobre posibles anegamientos y acumulación de agua.

#AVISO A544-1/2026 (actualización) #TormentasEléctricas En zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales Desde la tarde del domingo 11… pic.twitter.com/UNXjczcaxP

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, indicó que “ la mayor preocupación es que de acuerdo con el pronóstico podrían verificarse precipitaciones normales a moderadas , pero en corto periodo de tiempo”. Además, indicó que las condiciones de las precipitaciones podrían generar situaciones similares a las registradas en Las Condes , donde se registró un aluvión el pasado jueves 8 de octubre.

Al mismo tiempo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de la Dirección Meteorológica de Chile y SENAPRED, especialmente en sectores vulnerables a acumulación de aguas lluvias.

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El fuerte aluvión que causó destrozos y afectó a varias localidades de Chile, las autoridades locales continúan con las tareas y trabajos para sacar el barro en las calles y las casas afectadas.

En Las Condes los vecinos continúan con la limpieza dentro de las viviendas, pero también colocaron bolsas de arenas en la vera de las viviendas para tratar de evitar que el agua entre nuevamente e inunde los lugares.

“Estamos preparados para todo. Estamos esperando la coordinación de la Municipalidad de Las Conde para coordinar todo. Por las alertas, probablemente tengamos que abandonar todo porque está muy peligroso”, indicó un vecino de la zona en diálogo exclusivo con Adrián Salonia, corresponsal de C5N en Chile, para Mañanas Argentinas.

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